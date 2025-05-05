Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi, mayıs ayı toplantılarına Hakan Geriş başkanlığında başladı.

05.05.2025 14:21
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Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, nisan ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda gündem maddeleri öncesinde Meclis Başkanı Geriş, CHP Grup Başkanı Volkan Ertan ile AK Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

Geriş, konuşmasında, saldırıların hiçbir türlüsünün kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bir daha bu tür olaylarla karşılaşılmamasını temenni eden Geriş, CHP Genel Başkanı Özel'e de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından gündem maddelerinden 2024 yılı gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine ilişkin talep plan ve bütçe komisyonuna, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünün gelişme konut alanı imar planı değişliği teklifi ise imar komisyonuna havale edildi.

Toplantılar 9 Mayıs Cuma sona erecek.

Kaynak: AA

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