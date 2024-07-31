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Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de başarılı olan öğrenciyi makamında kabul etti.

Ekici, Kırklareli Fen Lisesini kazanan Kofçaz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Can Altuntaş, ailesi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Ziyarette Altuntaş'ı tebrik eden Ekici, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile Kocahıdır Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ekici, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Sorunları yerinde tespit ederek gidermeye çalıştıklarını ifade eden Ekici, ziyaretlerin süreceğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Yoğuntaş köyüne 2 Ağustos Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.