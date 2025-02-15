Kırklareli Valisi Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Turan, çeşitli temsilcileri kabul ederek Kırklareli'nin kalkınma çalışmalarını anlattı.

15.02.2025 11:17
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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Çelik, Başakşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Selim Çelebi, Öz Finans-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan ile gazileri kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, çalışmaları hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Kırklareli'nin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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