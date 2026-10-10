Kırklareli ve Edirne\'de iki kişi YEDAM desteğiyle sigara bağımlılığından kurtuldu

EDİRNE/ ÖZGÜN TİRAN - CİHAN DEMİRCİ - Trakya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldıkları destekle sigara bağımlılığından kurtulanlar, sağlıklı yaşama "merhaba" dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Kırklareli'nde yaşayan 58 yaşındaki H.Y. ve Edirne'de yaşayan 28 yaşındaki mimar A.A.Ç'nin sigarayı bırakma mücadeleleri anlatıldı.

Yaklaşık 20 yıl önce arkadaş ortamında sigara kullanmaya başlayan H.Y, daha önce kendi imkanlarıyla yaptığı bırakma girişimlerinden sonuç alamadı.

Çocuklarının da kendisinden etkilenerek sigara kullandığını fark eden H.Y, yaklaşık 6 ay önce evdeki sigara paketleri ve tütün ürünlerini imha ederek 115 YEDAM Danışma Hattı'nı aradı.

YEDAM'da uzman desteği alan H.Y, ilaç tedavisi kullanmadan yürüttüğü süreçte sigara içme isteği oluştuğunda tığ ve iplerle örgü örmeye başladı.

Bu yöntemle sigara kullanma dürtüsünü kontrol altına alan H.Y, bağımlılıktan kurtuldu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 28 yaşındaki mimar A.A.Ç. ise üniversite eğitiminin son yılında arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başladı.

Yaklaşık 3 yıl sigara kullanan A.A.Ç, sağlıklı yaşam amacıyla beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve spora başlamasının ardından sigarayı da hayatından çıkarmaya karar verdi.

Yaklaşık 8 ay önce YEDAM'a başvuran A.A.Ç, sosyal hizmet uzmanı Dilara Akgün Tamer'in desteğiyle önce sigara kullanımını azaltmaya, ardından tamamen bırakmaya yönelik programa katıldı.

Yaklaşık 2 aydır sigara kullanmayan A.A.Ç'nin YEDAM tarafından takibi sürdürülüyor.

"Evdeki tüm sigaraları ve küllükleri çöpe attım"

H.Y, AA muhabirine, sigaraya gençlik yıllarında arkadaş ortamında özenerek başladığını söyledi.

Uzun yıllar sigarayı hayatından çıkaramadığını belirten H.Y, çocuklarının da kendisinden etkilenerek sigara içtiğini gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Bu durumun kendisi için dönüm noktası olduğunu ifade eden H.Y, "Günde bazen paketlerce içiyordum. Bir akşam evde çocuklarımın da benden etkilenerek sigara içtiğini fark edince büyük bir pişmanlık yaşadım. O an karar verdim ve evdeki tüm sigaraları ve küllükleri çöpe attım. Ertesi gün 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak yardım istedim." dedi.

YEDAM'daki uzmanların takibi ve yönlendirmesinin sürece büyük katkı sağladığını dile getiren H.Y, sigara içme isteği oluştuğunda kendisine farklı uğraşlar bulduğunu belirtti.

Özellikle açık havada ve arkadaş ortamlarında yanında taşıdığı tığ ve iplerle örgü ördüğünü anlatan H.Y, "Çevremdekiler sigara yakarken ben el işi yaptım. Zihnimdeki sigara arayışını bu şekilde kontrol altına aldım. YEDAM'ın düzenli takibi ve yönlendirmesi olmasaydı bu süreci tek başıma başaramazdım." diye konuştu.

"Sigarasız hayat daha güzelmiş"

Sigarayı bırakmasının ardından evde tütün kullanımının da sona erdiğini belirten H.Y, gençlerin ve ailelerin tütün ürünlerinden uzak durması gerektiğini söyledi.

Geçmişte sigarayı bir alışkanlık ve sosyal çevrenin parçası olarak gördüğünü ifade eden H.Y, "Sigara insanın ne bir derdine çare oluyor ne de hayatına bir şey katıyor. 'Herkes içiyor, ben de içeyim' diye başlamıştım ama hiç öyle değilmiş. Sigarasız hayat daha güzelmiş. Sigara içtiğim için, bu tütünü hayatıma soktuğum için gerçekten çok pişmanım." dedi.

Üniversitede arkadaş ortamında başladı

A.A.Ç. de sağlıklı yaşam amacıyla beslenme düzenini değiştirdiğini ve spor yapmaya başladığını anlattı.

Bu süreçte sigarayı da bırakmaya karar verdiğini belirten A.A.Ç, üniversitenin son yılında okulun bitmesi ve çalışma hayatına geçiş döneminde yaşadığı stres sırasında arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başladığını söyledi.

Sigaraya başlamada çevresel faktörlerin önemli olduğunu vurgulayan A.A.Ç, bağımlılıktan kurtulmak amacıyla 115 YEDAM Danışma Hattı'nı aradığını ifade etti.

Başvurusunun ardından merkeze gelerek programa başladığını dile getiren A.A.Ç, "Önce hasar azaltma yöntemiyle sigarayı daha az kullanmaya başladık. Ardından tamamen bırakma aşamasına geçtik. Son 2 aydır sigara kullanmıyorum." diye konuştu.

YEDAM tarafından takibinin devam ettiğini bildiren A.A.Ç, 2-3 haftada bir yapılan görüşmelerde yaşadığı süreci uzmanlarla değerlendirdiklerini anlattı.

Sigara içme isteğinin özellikle boş kaldığı, stres yaşadığı ve yemek sonrasında ortaya çıktığını ifade eden A.A.Ç, kahve ve çay tüketiminin de zaman zaman sigara isteğini tetiklediğini ancak zamanla bunların üstesinden geldiğini söyledi.

"Daha rahat nefes alıyorum"

Sigarayı genç yaşta bırakmasının kendisi için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan A.A.Ç, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin ilk adımı atmaktan çekinmemesi gerektiğini kaydetti.b

YEDAM'ın desteğinin bu süreçte önemli rol oynadığını?????? dile getiren A.A.Ç, "YEDAM'da yaptığım görüşmeler ve bana verdikleri destekle sigara bağımlılığından kurtuldum ve daha rahat nefes alıyorum. Ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Genç yaşta başlayan herkes erkenden bırakıp hayatının diğer dönemlerini daha sağlıklı geçirebilir." dedi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Dilara Akgün Tamer de danışanlara bağımlılıkla mücadele sürecinde düzenli takip ve profesyonel destek sağladıklarını, kişiye özel yöntemlerle sigarayı bırakmalarına yardımcı olduklarını kaydetti.