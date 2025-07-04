Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. kez başladı - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. kez başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. kez başladı
04.07.2025 21:28
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Edirne'de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı yapıldı, pehlivanlara başarılar dilendi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Yusuf Can Zeybek, göndere bayrak çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada tarihin, kültürün, fatihlerin, sultanların şehri Edirne'de ecdadın izinden yürüyerek, asırlardır süregelen bir geleneği daha yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bugün burada sadece bir spor müsabakasını değil tarihin, kültürün ve ruh köklerinin yeniden dirilişini izlediklerini anlatan Sezer, "Tam 664 yıldır kesintisiz devam eden bu kadim gelenek, sadece bireyin gücüyle değil, yüreğin temizliğiyle, niyetin saflığıyla ve bu aziz milletin direnciyle yoğrulmuş bir destandır. İşte bu topraklarda Koca Yusuflar, Kurtdereli Mehmetler, Kel Aliço'lar, Ahmet Taşçı'lar ve daha niceleri kol bağladılar. Onlar sadece birer şampiyon değil, milletimizin ahlakını, vakur duruşunu ve yiğitliğini temsil eden abide şahsiyetler olarak tarihe emanet edildiler." dedi.

Vali Sezer, Kırkpınar geleneğinin yaşatılmasında sadece pehlivanların değil, çayırda alın teriyle hizmet etmiş, yıllarını bu kültüre adamış, geçmişten bugüne ağalık görevini yürütmüş 50'den fazla güreş ağasının da büyük emeklerinin olduğunu aktardı.

Kırkpınar'a katılan tüm güreşçilere başarı dileyen Sezer, "Tüm pehlivanlarımıza kazasız, belasız, adil ve centilmence bir mücadele diliyorum. Her bir yiğit, namıyla anılır Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda." ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar sadece geçmişin değil, kadınların, gençlerin, çocukların da bayramı olacak"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Kırkpınar'da tarih, kültür ve geleceğin bir arada yaşatıldığını belirtti.

Yağlı güreşlerin Sarayiçi Er Meydanı'nda 664. kez nefes aldığını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Kırkpınar, sadece bir spor organizasyonu değil, bir kültür, bir direniş ve bir milletin hafızasıdır. 664 yıl boyunca yağmurda, sıcakta, savaşta ve barışta devam eden bu gelenek, Türk milletinin güce, adalete ve erdemli rekabete verdiği değerin ete kemiğe bürünmüş halidir. Kırkpınar, sadece geçmişin değil, kadınların, gençlerin, çocukların da bayramı olacak. Çünkü biz bu mirası herkes için erişilebilir, yaşanabilir ve gurur duyulabilir kılmak istiyoruz."

"Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni en iyi şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Dünyanın en seçkin spor dalının olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Türkiş, Türkiye'nin de en seçkin güreşlerinin Kırkpınar yağlı güreşleri olduğunu aktardı.

Kırkpınar'a artık seçme sporcuların geldiğini ifade eden Türkiş, "Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır. Bir nedenle buraya Türkiye'nin en değerli sporcularını, en performansı yüksek sporcularını getiriyoruz. Başka bir niyetimiz yok. Bu şekilde elde ettiğimiz başarılarla Allah'ın izniyle yağlı güreşi arzu ettiğimiz bambaşka noktalara taşıyacağız." dedi.

Göreve geldiklerinde yaptıkları araştırmada Türkiye'de yağlı güreş seyircisinin 55 yaş ve üzeri kişiler olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Türkiş, "O günden bugüne çok radikal kararlar aldık. Zaman zaman tepkiler de aldık. Ama aldığımız bütün kararlar burada kenarda bekleyen gençlerimizin geleceğini kurtarmak içindi. Aldığımız bütün kararlar, ailelerin çocuklarını pehlivan yapma gönüllü içerisinde hareket etmesini sağlamak içindi." diye konuştu.

"3 seneye 3 kalıcı eser yapmak bizim sözümüz olsun"

Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü de Kırkpınar geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Önceki Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in desteğiyle 3 yıl daha Kırkpınar ağalığı yaparak altın kemer almak istediğini anlatan Özünlü, "Seyfettin ağam 'hatta bir kreş yaparsın' dedi. Onu da aldık kabul ettik. Başımızın tacı. Biz üstüne daha koyalım dedik 3 seneye 3 kalıcı eser yapmak bizim sözümüz olsun." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki orman yangınlarına da değinen Özünlü, ormanları söndürmeye ve büyütmeye destek vermek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda yanan ormanların yenilenmesi için "1 Milyon Fidan Projesi" başlattığını vurgulayan Özünlü, kendisinin de kampanyaya ilk olarak 100 bin fidan bağışladığını söyledi ve destek istedi.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu'nun çaldığı Mehter Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı.

Kortej geçişinden sonra davul zurna ekibi mini bir gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, siyasi parti temsilcileri ile kent protokolü ve güreşseverler katıldı.

Başpehlivanlık müsabakaları yarın başlayacak

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakalarında bugün minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta ve baş altı boylarında güreşler yapıldı.

Organizasyonda yarın diğer boylarla birlikte baş boyunda da müsabakalar gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde müsabakalar, yarın öğleden sonra kura çekimiyle başlayacak.

Kaynak: AA

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