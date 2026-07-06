Kırkpınar Yağlı Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti
06.07.2026 15:35
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Edirne'de 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kültürel miras ve ekonomik canlılık sağladı.

EDİRNE, 6 Temmuz (Xinhua) -- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakaları binlerce güreş tutkununu bir araya getirdi. Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde çayıra çıkan pehlivanlar, geleneksel yağlanma hazırlıklarının ardından başpehlivanlık unvanı için er meydanında karşı karşıya geldi.

Asırlardır sürdürülen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. Bu yıl 665'incisi düzenlenen organizasyon, yalnızca bir spor müsabakası değil, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olarak görülüyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kırkpınar'ın sporun ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, "Gerçek pehlivan sadece rakibini yenen kişi değildir. Gücünü adaletle kullanan, rakibine saygı duyan, kurallara bağlı kalan ve ahlaki değerlerinden ödün vermeyen kişidir. Kırkpınar, alplikten pehlivanlığa uzanan ahlak anlayışını yaşatan ve Edirne'yi dünyaya tanıtan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir" dedi.

Geçmişte güreş tekkelerinde yalnızca sporun değil, sabrın, tevazunun, disiplinin ve ustaya saygının da öğretildiğini belirten Soytürk, usta-çırak geleneği sayesinde Kırkpınar ruhunun günümüzde de yaşatıldığını belirtti.

Festival, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra Edirne ekonomisine de katkı sağlıyor. Final haftasında kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, oteller, restoranlar ve yerel işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

Esnaf Canan Altunay Ilgın, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler için Bulgarca karşılama yazıları hazırladıklarını söyledi.

Otel Müdürü Süreyya Güvenç ise "Kırkpınar müsabakaları ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaz dönemi ziyaretleri sayesinde otellerimiz tamamen doldu. Bu tür organizasyonlar Edirne ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinden gelen Efkan Kurtcebe de 20 yıldır düzenli olarak Kırkpınar'a geldiğini belirterek, "Tüm zorluklara rağmen buraya gelmekten hiç vazgeçmiyorum. Bu sporu seviyoruz. Sıcağı, soğuğu ve çilesini düşünmüyoruz. Bundan keyif alıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kırkpınar Yağlı Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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