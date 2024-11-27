Kırşehir 2. Tiyatro Festivali Devam Ediyor

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında son olarak Şehir Tiyatroları tarafından "Bizim Köyün Halleri" adlı oyun sahnelendi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Festivalimiz süresince bizlerle birlikte olacak olan kardeş şehirlerimizin tiyatro ekiplerine teşekkür ediyor; tüm tiyatro severleri ise ücretsiz olarak sergilenen oyunları izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 15 Kasım–12 Aralık arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen 2. Tiyatro Festivali devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin kültür sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizim kültürümüzde tiyatro; orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık; danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başlamıştır. Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi de yaşamını tiyatroya adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da belli periyotlarla hazırladıkları oyunları hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Tiyatro Festivali'mizde Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile birlikte, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çankaya Belediyesi Semt Tiyatrosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kırşehirli tiyatroseverlere oyunlarını ücretsiz olarak sergiliyorlar.

Festivalimiz süresince bizlerle birlikte olacak olan kardeş şehirlerimizin tiyatro ekiplerine teşekkür ediyor; tüm tiyatroseverleri ise ücretsiz olarak sergilenen oyunları izlemeye davet ediyorum."