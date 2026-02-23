Kırşehir Belediyesi'nin "Ramazan Etkinlikleri" Başladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca kentin farklı mahallelerinde düzenleyeceği "Ramazan Etkinlikleri" başladı.

Kırşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda belirlenen günlerde saat 20.30'da başlayan etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler; mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti gibi ikramlıklar yer alıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 20 Şubat 2026 Cuma Günü Yenice Mahallesi Yenice Kültürevi'nde; dün ise Bahçelievler Mahallesi Nene Hatun Konağı yanında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ekicioğlu, etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz."

Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı da en üst seviyelere çıkaran ramazan ayında Kırşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler yer alacak. Tüm hemşehrilerimizi ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde saat 20.30'da başlayacak olan ramazan ayı etkinliğine bekliyoruz."

Etkinlik takvimi ise şöyle:

24 Şubat 2026 – Salı

Mermerler Parkı Medrese Mahallesi

26 Şubat 2026 – Perşembe

Masal Park Aşıkpaşa Mahallesi

28 Şubat 2026 – Cumartesi

Kervansaray Konağı Kervansaray Mahallesi

1 Mart 2026 – Pazar

Yer: Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı

Mahalle: Mehtap Tepesi – Anadolu Mahallesi

2 Mart 2026 – Pazartesi

Kent Park Anfi Nasuhdede – Ahievran Mahallesi

4 Mart 2026 – Çarşamba

Kındam TOKİ 2. Etap Sosyal Tesisler Kındam Mahallesi

6 Mart 2026 – Cuma

Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi Bağbaşı Mahallesi

8 Mart 2026 – Pazar

Hılla Kütük Evi Parkı Çukurçayır Mahallesi

10 Mart 2026 – Salı

Cesur Kadın Parkı Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi

13 Mart 2026 – Cuma

Gölhisar Kültürevi Gölhisar Mahallesi

14 Mart 2026 – Cumartesi

Güneykent Sosyal Tesisleri Güneykent – Güldiken Mahallesi

15 Mart 2026 – Pazar

Kındam Kültürevi Kındam Mahallesi

17 Mart 2026 – Salı

Ahi Evran Külliyesi