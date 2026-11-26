Anadolu'nun kadim yerleşim merkezlerinden Kırşehir, Selçuklu döneminden bugüne uzanan mimari eserleri, kaya içine oyulmuş yer altı şehirleri, Ahilik geleneği, halk ozanları ve arkeolojik mirasıyla kültür turizminin keşfedilmeyi bekleyen rotaları arasında yer alıyor.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kentte, Kızılırmak üzerindeki tarihi Kesikköprü'den kaya içine oyulmuş yer altı şehirlerine, astronomi eğitiminin verildiği Cacabey Gökbilim Medresesi'nden Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne uzanan rota, Anadolu'nun tarihsel ve kültürel birikimini bir arada görme fırsatı sağlıyor.

Yunus Emre'nin izinde manevi bir durak: Ulupınar

Kırşehir'in Ulupınar beldesindeki Ziyarettepe mevkisinde bulunan Yunus Emre Türbesi, Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Yunus Emre'ye atfedilen ziyaret yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kesme taştan kare planlı olarak inşa edilen türbe, kayalık bir tepe üzerinde bulunuyor. Türbenin yaklaşık 250 metre güneyinde ise Yunus Emre'nin dünya işlerinden uzaklaşarak ibadet etmek için inzivaya çekildiğine inanılan çilehane yer alıyor.

Her yıl Yunus Emre'yi anma etkinliklerine de ev sahipliği yapan bölge, şairin insan sevgisi, hoşgörü ve gönül dili etrafında şekillenen düşünce dünyasını hatırlatan önemli inanç ve kültür durakları arasında bulunuyor.

Kızılırmak üzerindeki Selçuklu mirası: Kesikköprü

Kırşehir'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde, Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü, Anadolu Selçuklu döneminden bugüne kalan önemli yapılardan biri.

Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilen köprü, tarihi İpek Yolu güzergahında Kırşehir ile Konya arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla yapıldı.

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde, 13 sivri kemerli göze sahip köprü, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlardan geçirilen yapı, Selçuklu döneminin ulaşım ve ticaret ağlarına ilişkin önemli izler taşıyor.

Köprünün yakınındaki Kesikköprü Kervansarayı da güzergahın ticari geçmişini tamamlayan yapılardan. 13. yüzyılda inşa edilen kervansaray, Anadolu'da ticaret yolları boyunca yolcuların ve kervanların konaklama ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu mimarisinin örnekleri arasında bulunuyor.

Kaya içine oyulmuş yaşam alanları: Kepez Yeraltı Şehri

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kepez köyündeki Kepez Yeraltı Şehri, mimarisi ve farklı renklerdeki kaya yapısıyla ilgi görüyor.

Yapı, dikdörtgen biçimli salonlar, bu salonları birbirine bağlayan galeri ve tünellerden oluşuyor. 2002'de gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmalarıyla büyük bölümü ortaya çıkarılan yer altı şehrinde, ziyaretçilerin yapıyı daha rahat gezebilmesi amacıyla ışıklandırma ve yönlendirme düzenlemeleri yapıldı.

Kaya içine oyularak oluşturulan mekanlar, geçmişte bölge halkının barınma ve korunma ihtiyacına yönelik geliştirdiği mimari çözümleri yansıtıyor.

Selçuklu kervansaraylarını andıran yapısıyla Dulkadirli Yeraltı Şehri

Kent merkezinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde, Dulkadirli İnlimurat köyündeki Dulkadirli Yeraltı Şehri diğer yer altı yerleşimlerinden farklı bir mimari plana sahip.

Roma döneminde, 4. ve 5. yüzyıllarda bölgede yaşayan Hristiyanlar tarafından yapıldığı tahmin edilen yerleşim yeri, girişte 22 metre uzunluğundaki tonozlu tünelle başlıyor.

Tünelin açıldığı yaklaşık 30'a 50 metre ölçülerindeki avlunun çevresinde kaya içine oyulmuş 5 salon ve 8 oda bulunuyor. Alt kata bir odadan yelpaze biçiminde uzanan merdivenle inilirken, yapının içerisinde su kuyusu ve ibadet amacıyla kullanıldığı tahmin edilen küçük bir mekan da yer alıyor.

Plan özellikleriyle Selçuklu dönemi kervansaraylarını andıran yer altı şehri, mimari düzeni ve geniş avlusuyla Kırşehir'in arkeolojik mirasının özgün örnekleri arasında gösteriliyor.

Gökbilim eğitiminin Selçuklu mirası: Cacabey Medresesi

Kent merkezindeki Cacabey Gökbilim Medresesi, Anadolu Selçuklu döneminde bilim ve eğitim faaliyetlerine verilen önemi ortaya koyan tarihi yapılar arasında.

Dönemin Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından 1272'de yaptırılan medrese, matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir merkez olarak hizmet verdi.

Bugün cami olarak kullanılan yapının mimarisinde astronomiyle ilişkilendirilen sembolik unsurlar görülüyor. Güneş sistemindeki gezegenleri temsil ettiği değerlendirilen sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık feneri ve gözlem kulesi, medresenin bilim tarihi açısından önemini ortaya koyuyor.

Ahi Evran Külliyesi ve Ahilik Müzesi

Kırşehir, Anadolu'da esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanışma, meslek ahlakı ve yardımlaşmayı esas alan Ahilik teşkilatının tarihsel merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Külliyesi, kent merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlk kuruluşunun 14. yüzyıla uzandığı tahmin edilen yapı topluluğu, farklı dönemlerde yapılan ilaveler ve onarımlarla bugünkü görünümünü kazandı. Osmanlı döneminde debbağlar ve zanaatkarlar için manevi merkez niteliği taşıyan külliye, Ahilik geleneğinin Kırşehir'deki en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Külliye içerisindeki Ahilik Müzesi ise ziyaretçilere teşkilatın tarihini, esnaf kültürünü ve mesleki geleneklerini tanıma imkanı sunuyor. Müzede Ahilik ritüelleri, meslek hayatı, geleneksel kıyafetler, el yazmaları ve çeşitli objeler aracılığıyla Anadolu'nun ticaret ve dayanışma kültürü anlatılıyor.

Türkçenin önemli eserlerinden "Garibname"nin yazarı: Aşık Paşa

Kırşehir'in yetiştirdiği önemli mutasavvıf şairlerden Aşık Paşa'nın türbesi de kent merkezindeki tarihi ve kültürel duraklar arasında bulunuyor.

Asıl adı Ali olan ve 1272'de doğduğu, 1332'de Kırşehir'de hayatını kaybettiği belirtilen Aşık Paşa, özellikle Türkçe kaleme aldığı "Garibname" adlı eseriyle tanınıyor.

Tamamen mermerden inşa edilen türbenin taç kapısındaki istiridye kabuğu biçimli süslemeler ve örgü motifleri, Anadolu Türk sanatının özgün örnekleri arasında gösteriliyor.

Kırgız çadırını andıran kubbesiyle farklılaşan türbe, hem Türk edebiyatı hem de mimarlık tarihi açısından önemli bir kültür mirası niteliği taşıyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişi Kaman Kalehöyük'te sergileniyor

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan beldesindeki Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, bölgenin arkeolojik geçmişini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Japon hükümetinin kültürel mirasın korunmasına yönelik projesi kapsamında inşa edilen müze, Kalehöyük'te yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği önemli merkezlerden biri.

Sergi alanları ile araştırma, inceleme ve restorasyon çalışmalarına imkan sağlayan bölümleri de bulunan müzede, ziyaretçiler arkeolojik eserlerin yanı sıra kazı süreçleri ve yöntemleri hakkında bilgi edinebiliyor.

Müzenin çevre düzenlemesi, kazısı devam eden bir höyük görünümünde tasarlanarak ziyaretçilere arkeolojik çalışmaların aşamalarını yakından gözlemleme imkanı sunuyor.

Müze kompleksinin önemli bölümlerinden Japon bahçesi ise Japon peyzaj anlayışını Anadolu'ya taşıyor. Japonya dışında bulunan büyük ölçekli Japon bahçelerinden biri olarak tasarlanan alan, müze ziyaretini doğayla iç içe bir deneyime dönüştürüyor.

Kaman Kalehöyük, arkeolojik mirasın korunması ve uluslararası bilimsel işbirliği açısından da Kırşehir'in öne çıkan kültür durakları arasında bulunuyor.

Farklı medeniyetlerin izleri Kırşehir Müzesi'nde

Kent merkezindeki Kırşehir Müzesi, kentin ve çevresinin binlerce yıllık tarihine ışık tutan arkeolojik ve etnografik eserleri bir araya getiriyor.

Müzenin arkeoloji bölümünde tarih öncesi dönemlerden başlayarak Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine uzanan farklı medeniyetlere ait eserler sergileniyor. Seramikler, cam eserler, metal objeler, sikkeler ve çeşitli arkeolojik buluntular, bölgenin tarihsel gelişimini yansıtıyor.

Etnografya bölümünde ise Kırşehir'in geleneksel yaşam kültürünü yansıtan kıyafetler, dokumalar, el sanatları, günlük kullanım eşyaları ve yöresel kültüre ait objeler görülebiliyor. Ahilik geleneği ve geleneksel zanaat kültürüne ilişkin eserler de kentin toplumsal ve kültürel geçmişini tanımak isteyenlere farklı bir perspektif sunuyor.

Uzun Çarşı, Zanaatkarlar Çarşısı ve Ağalar Konağı

Kırşehir kent merkezinde bulunan Uzun Çarşı, geçmişten bu yana ticaret geleneğinin izlerini taşıyor. Geleneksel esnaf kültürünün yaşatıldığı çarşı, kentin gündelik yaşamını ve alışveriş alışkanlıklarını gözlemlemek isteyen ziyaretçiler için önemli duraklardan.

Yakın çevresindeki Zanaatkarlar Çarşısı ise geleneksel el sanatları ve zanaat kültürünü tanımak isteyenlere hitap ediyor. El emeğine dayalı üretimin ve ustalık geleneğinin öne çıktığı çarşıda ziyaretçiler, Kırşehir'in yerel ürünlerini ve zanaat geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Ağalar Konağı, Kırşehir'in geleneksel sivil mimarisini yansıtıyor. Geleneksel konak mimarisinin özelliklerini taşıyan yapıda, ziyaretçiler tarihi bir ortamda yöresel lezzetleri deneyimleyebiliyor. Kırşehir mutfağının tanıtılması açısından da önem taşıyan konak, kültür gezisinin gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğadan ilham alan Hamidiye Camii

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'ndeki Hamidiye (Mehmet Mermer) Camisi, 1910'lu yıllarda inşa edilen eski mescidin yerine 2015-2017'de yeniden yapıldı.

İç mekan tasarımında Bakara Suresi'nin 22. ayetinden esinlenilen cami, doğayı yansıtan özgün süslemelere sahip. Tavanında gökyüzü ve bulut tasvirlerine yer verilen yapının duvarları kavak ağaçları ve üzüm asmalarıyla süslenirken, mihrap bölümünde şelale görünümü bulunuyor. Çimenleri andıran yeşil halılarla tamamlanan iç mekan, ziyaretçilere doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor.

Bozkırın Tezenesi'nin hatırası Gönül Sultanları Kültür Evi'nde

Kırşehir, bozlak geleneğinin ve Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın memleketi olarak da özel bir yere sahip.

Sanatçının hatırasını yaşatmak amacıyla geçmişte vali konutu olarak kullanılan yapının restore edilmesiyle oluşturulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi, kent merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dede Korkut'tan bugüne uzanan ozanların ve Türk kültüründe iz bırakmış şahsiyetlerin kronolojik olarak tanıtıldığı kültür evinde, farklı dönemlere ait müzik aletleri hakkında bilgiler sunuluyor.

Enstrüman seslerinin ve sanatçıların eserlerinin dijital ortamda dinlenebildiği mekanda, dijital olarak tasarlanan Neşet Ertaş heykeli aracılığıyla sanatçının türkülerini dinlemek de mümkün.

Ertaş'ın mezarı da Kırşehir'de, Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın mezarının yanında bulunuyor.