Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı Namazı Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı Namazı Kılındı

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde gerçekleşen bayram namazına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kayseri'de Garipdost Camisi'nde, Nevşehir'de Alibey Camisi'nde, Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde, Kırıkkale'de Nur Camisi'nde ve Sivas'ta tarihi camilerde bayram namazı kılındı. Tüm illerde bayram namazının ardından cemaatle bayramlaşma gerçekleşti.

16.06.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri cami önünde bayramlaştı.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar, camideki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

Kayseri

Kayseri'de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Garipdost Camisi'ne geldi.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere geldi.

Alibey Camisi'nde namaz öncesi İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından vaaz verildi.

Bayram namazının ardından teşrik tekbirleri getirilip dua edildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Müftü Güzel, cemaatle bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere geldi.

Kent merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi, Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlar için dua edildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Makas ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda cemaate ikramda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Namazın kılınmasının ardından eller semaya açılarak dua edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Ahi Evran, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Cemaat, Yozgat, Sivas, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı Namazı Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Mescid-i Aksa’da bayram namazı İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı Mescid-i Aksa'da bayram namazı! İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı Namazı Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement