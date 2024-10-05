Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı

Kırşehir, Nevşehir ve Sivas\'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail\'i kınadı

Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar, "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i protesto etti.

05.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar, "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i protesto etti.

Kırşehir Kudüs Platformu ve Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cacabey Meydanı'nda yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar duygularını yazdı, resim çizip boyadı.

Katılımcılar adına açıklama yapan Kırşehir Kudüs Platformu üyesi İhsan Buğday, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuk hakları olarak vaat edilen tüm hakların, işgalcilerin postalları altında ezildiğini belirten Buğday, "Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan faydalanabilmelidir. Anne babası veya yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güvende olmalıdır. Filistinli çocuklar bu tabii haklarından tamamen mahrum durumdalar. Zalim İsrail ve yandaşlarına karşı daha tesirli bir boykot uygulaması yapmak durumundayız. Çocuklarımızın dualarını ve güzel temennilerini, zalimlere karşı duruşlarını, tuvallerimize resmettik." dedi.

Nevşehir

Nevşehir'de Yetim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince Tarık Kesekçi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, yere serilen brandaya pastel, kuru ve sulu boyalarla resim yapıldı.

Grup adına açıklama yapan Arzu Taşkın, uzun yıllardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in son bir yıldır tarih boyunca görülen en ağır soykırımı yaşadığını dile getirdi.

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir. Filistin, 30 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da refakatçisiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir Filistin. Halbuki hastaneler ve sağlık merkezleri, savaş ortamlarında bile dokunulmazlığı olan en önemli mekanlardır. Bu saldırılara ve hak ihlallerine karşı asla susmayacağız. Çünkü zulme rıza zulümdür."

Sivas

Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programa anne ve babalarıyla katılan çocuklar, yere serilen tuvale boyalarla resim çizdi.

İHH Hafik Gençlik Kolu Başkanı Ayhan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim'den bu yana tarihin en ağır soykırımını yaşamaktadır. Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Nevşehir, İsrail, Güncel, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar 'Filistin İçin Sen de Çiz' etkinliğinde İsrail'i kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement