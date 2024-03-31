KIRŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|304
|Toplam Seçmen
|:
|99.012
|Açılan Sandık
|:
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,47
|Kullanılan Oy
|:
|10.850
|Geçerli Oy
|:
|10.666
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 50,44
|5.380
|AK PARTİ
|OSMAN ARSLAN
|% 33,84
|3.610
|DİĞER
|% 7,6
|811
|İYİ PARTİ
|UFUK CENGİZ
|% 2,62
|280
|DEM PARTİ
|KADRİYE TURAN
|% 1,97
|210
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|% 1,64
|175
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM KÖYSÜREN
|% 0,94
|100
|SAADET
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|% 0,48
|51
|DP
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|% 0,13
|14
|DEVA PARTİSİ
|BAYRAM YILDIZ
|% 0,1
|11
|DSP
|ÖZKAN KOÇAK
|% 0,05
|5
|YTP
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|% 0,05
|5
|BAĞIMSIZ
|SEVGİ BEKTAŞ
|% 0,05
|5
|BTP
|ADEM ÖZHAN
|% 0,04
|4
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,02
|2
|TKH
|ABDULHALİM YILDIRIM
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|MURAT KIRĞIL
|% 0,01
|1
|HAK-PAR
|FARUK AKSÜMER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 86,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 50,87
|147
|MHP
|MUSA ŞAHİN
|% 37,03
|107
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞBA VİLDAN YILMAZ
|% 4,15
|12
|CHP
|MEHMET TOPEL
|% 4,15
|12
|SAADET
|AHMET ÜNAL
|% 3,11
|9
|DİĞER
|% 0,69
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,22
|Katılım Oranı
|:
|% 83,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 52,04
|191
|AK PARTİ
|ORHAN BORHAN
|% 36,24
|133
|MHP
|ERDAL URCAN
|% 9,26
|34
|İYİ PARTİ
|HAYATİ BEYAZİT
|% 0,82
|3
|YENİDEN REFAH
|ZİYA TURGUT
|% 0,82
|3
|SAADET
|MUHLİS AKTAŞ
|% 0,82
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 87,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA CEYLAN
|% 35,9
|667
|AK PARTİ
|MAHMUT DALGALI
|% 29,17
|542
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 25,19
|468
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH ÇİÇEK
|% 9,42
|175
|YENİDEN REFAH
|NAZMİ ALBAYRAK
|% 0,22
|4
|SAADET
|YAĞMUR KARAKURT
|% 0,05
|1
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,29
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|% 48,34
|291
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 44,02
|265
|CHP
|METE AYDIN
|% 5,98
|36
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞAHİN
|% 0,83
|5
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|% 0,66
|4
|SAADET
|AHMET ZORLU
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,46
|Katılım Oranı
|:
|% 80,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRE DEMİRCİ
|% 51,74
|801
|CHP
|ERHAN TALU
|% 44,32
|686
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 1,87
|29
|YENİDEN REFAH
|HAKAN ÇİĞDEM
|% 0,65
|10
|HKP
|ERİM ŞİŞMAN
|% 0,39
|6
|SAADET
|İSMAİL SAYLAM
|% 0,39
|6
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,32
|5
|HÜDA PAR
|ZEYD ŞAHİN
|% 0,13
|2
|BAĞIMSIZ
|BURHAN ER
|% 0,13
|2
|MİLLİ YOL
|MURAT KARACA
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,88
|Katılım Oranı
|:
|% 77,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 29,03
|99
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 21,7
|74
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 19,35
|66
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 16,72
|57
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 8,8
|30
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 4,4
|15
Son Dakika › Güncel › KIRŞEHİR SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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