Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vuran Sanık Hapis Talebiyle Yargılanıyor

05.03.2026 14:50
Abdullah Poyraz, eşi Hale Akbaş Poyraz'ı vurarak öldürdü, ağırlaştırılmış hapis cezası talep ediliyor.

ANTALYA'da 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Abdullah Poyraz'ın (56), ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

'ANNEMİ ÖLDÜRDÜ'

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu? O şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemesinin ardından, ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'ine giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz tutuklandı. Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olaya dair detaylar da iddianamede yer aldı. Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti. Tutuklu sanık Abdullah Poyraz'ın, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Savcı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede, esasa ilişkin savunması sorulan sanık Abdullah Poyraz, olayda mağdur olduğunu ileri sürerek, "Gerçekten zor durumdayım. Kendisi beni aldattı. Eve dostunu aldı. Olaydan sonra karakola gidip teslim oldum. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

