Kitarovic: Türkiye Global Bir Oyuncu - Son Dakika
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Kitarovic: Türkiye Global Bir Oyuncu

Kitarovic: Türkiye Global Bir Oyuncu

Eski Hırvat Cumhurbaşkanı Kitarovic, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinde kritik rol oynayacağını belirtti.

18.12.2024 15:46
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Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu belirterek, "(Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve son olarak barış arayışına yönelik çok fazla baskının olacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Türkiye burada çok üretken bir rol oynayacak." dedi.

Kitarovic, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, Ukrayna'da çözüm bulma konusunda önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Türkiye'nin sadece Karadeniz bölgesinde doğrudan ilgi ve istikrara sahip olmadığını aktaran Kitarovic, aynı zamanda Ukrayna ve Rusya ile gerçekten iyi bir bağlantısının bulunduğunu ifade etti.

Kitarovic, "Türkiye global bir oyuncu. (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve son olarak barış arayışına yönelik çok fazla baskının olacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Türkiye burada çok üretken bir rol oynayacak." diye konuştu.

Türkiye ve Hırvatistan arasında işbirliğini ele alarak, iş ilişkilerini nasıl geliştireceklerini görüşeceklerini belirten Kitarovic, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda jeopolitik olarak Türkiye bölgede etkili. Batı Balkanlar, Ukrayna, Orta Doğu'ya kadar uzanan alanlarda Türkiye etkili. Türkiye aynı zamanda terörle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında son derece önemli rol oynayabilir. Avrupa Birliği için önemli olan nedir? Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşası için rolü ve devam eden çalışmaları anlıyorum. Çünkü Suriye yaklaşık 14 yıllık bir iç savaştan geçti. Ekonomik durumun yeniden inşası ve istikrara kavuşturulması aynı zamanda Suriye'nin kalıcı istikrarının ön koşulu olur."

Kitarovic, Türkiye'nin, genel olarak bölgede çok önemli bir rol oynadığını dile getirerek, "Hırvat ve Bosna Hersek halkı arasındaki anlaşmalarda da istisnai bir rol oynadı. Türklerin etkisi, federasyon bağlamında Hırvatlar ve Bosnalı Müslümanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından çok önemli olabilir. Ekonomik ilişkilerde Türkiye ve Hırvatistan arasında ticaretten memnun değilim. Hem ticaret açısından hem de yatırım açısından yapabileceğimiz çok şey var." şeklinde konuştu.

"Kısa vadede Türkiye'nin Hırvatistan ile ticaret hacmi hedefi 2 milyar dolar"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Can Soyak da kısa vadede Türkiye'nin Hırvatistan ile ticaret hacmi hedefinin 2 milyar dolar, orta ve uzun vade de ise 5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Soyak, "2023'te Türkiye'nin Hırvatistan'a 667 milyon dolar mertebesinde ihracatı oldu. 385 milyon dolar ithalatı oldu. Doğrudan yatırım da bence değinebileceğimiz önemli bir konu. 2014 yılından beri son 10 yıl içerisinde, 2019'da 192 milyon dolara kadar çıkan ve geçtiğimiz senelerde inişli çıkışlı bir seyir sağlayan bir doğrudan yatırım söz konusu." dedi.

Bu anlamda taahhüt, enerji, turizm alanlarında Türk yatırımcılarının Hırvatistan'da kayda değer yatırımları olduğunu belirten Soyak, gelecek zamanlarda da Türk yatırımcıların çok iyi bildiği, deneyimli olduğu bu alanlarda Hırvatistan'da yatırım olanağı anlamında çok fırsatlar olacağını düşündüğünü aktardı.

Soyak, artarak giden ticaret hacminin ve doğrudan yatırım rakamlarının gelecekle ilgili de değerli bir gösterge olduğunu dile getirerek, "2024 yılı 10'uncu ayı dahil olmak üzere 574 milyon dolarlık bir ihracat, 366 milyon dolarlık da bir ithalat rakamı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec de jeopolitik yapının dünya çapında birçok işi ve fırsatı şekillendirdiğini düşündüklerini belirtti.

"Ne yazık ki küresel salgın, Orta Doğu'da ve Ukrayna'da savaşlar yaşanıyor. Dünyanın birçok yerinde depremler oldu. Bu yüzden global bir liderlik gerekiyor. Kamu ve özel sektör arasında işbirliklerine ihtiyaç var." görüşlerini kaydeden Zerec, siyaset, diplomasi ve iş dünyasındaki liderler arasında daha iyi koordinasyon umduklarını dile getirdi.

Öte yandan, DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, DEİK Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Can Soyak ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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