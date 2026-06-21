Kızılaya'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım - Son Dakika
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Kızılaya'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım

Kızılaya\'dan 93 Yaşındaki Halime\'ye Yardım
21.06.2026 10:24
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Kırıkhan'da Kızılay, tek başına yaşayan Halime Sual'e adaya kayıkla gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türk Kızılay ekipleri, Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada tek başına yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual'e, kayıkla yardım malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay ekipleri, nilüferlerle kaplı Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada, yıllardır tek başına yaşayan Halime Sual'i ziyaret etti. Ulaşımın sadece kayıkla yapılabildiği adaya giden ekipler, Sual'e gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırdı. Ekipler, ziyaret sırasında bahçeden topladıkları çiçekleri de Sual'e verdi. Bu sırada oluşan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Barakada tek başına yaşayan Sual, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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