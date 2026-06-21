Türk Kızılay ekipleri, nilüferlerle kaplı Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada, yıllardır tek başına yaşayan Halime Sual'i ziyaret etti. Ulaşımın sadece kayıkla yapılabildiği adaya giden ekipler, Sual'e gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırdı. Ekipler, ziyaret sırasında bahçeden topladıkları çiçekleri de Sual'e verdi. Bu sırada oluşan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Barakada tek başına yaşayan Sual, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kızılaya'dan 93 Yaşındaki Halime'ye Yardım - Son Dakika
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