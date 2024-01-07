 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızıldeniz'den gelen balon balığı İzmir ve İstanbul'a göç ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıldeniz'den gelen balon balığı İzmir ve İstanbul'a göç ediyor

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balığı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle rotasını değiştirerek İzmir ve İstanbul'a yöneldi. Balon balığının zehirli olduğunu belirten uzmanlar, halkın bilinçsiz avlanmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, balon balığının avlanma oranının artırılması için alım fiyatının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

07.01.2024 - 16:43,
Abone Ol

KIZILDENİZ'den gelip, Akdeniz'e yerleşen balon balığı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle rotasını değiştirerek İzmir ve İstanbul'a yöneldi. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, balon balığının bütün türlerinin zehirli olduğunu belirterek, "Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yerleşen balon balığının yeni rotası, Ege ve Marmara Bölgesi oldu. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ile insanlar ve avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi sonucu İzmir ve İstanbul'a göç etmeye başladı. Halkın tehlikeli olan balon balığı türlerini tanımadıkları için bilinçsiz olarak avlayabileceklerini belirten İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, "Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli oluyor" dedi.

'BALON BALIĞI ALIM FİYATI ARTIRILMALI'

İklim değişikliklerinden dolayı balon balıklarının güneyden göç ettiklerini vurgulayan Karan, "Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu. Ancak iklim sıcakları daha yüksek olduğu için balık şu an hep göç halinde. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı ile mücadele için tanesini 5 TL'den alıyor. Ancak Avrupa ülkelerinde balon balığının tanesini balıkçılardan 2 dolara aldıklarına dair bilgi aldım. Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Böylelikle balon balığı, her geçen sene daha fazla artıyor. Şu an balon balığının avlanma oranı yüzde 1 bile değil. Bu nedenle balıkçılara verilecek destek ya da alım fiyatının artırılması ile avlanma oranı yükseltilebilir ve balon balığı oranının normale dönmesi sağlanabilir" diye konuştu.(DHA)

Kızıldeniz\'den gelen balon balığı İzmir ve İstanbul\'a göç ediyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul, Akdeniz, İzmir, Balıkçılık, Hayvanlar, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıldeniz'den gelen balon balığı İzmir ve İstanbul'a göç ediyor - Son Dakika


16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu

Son Dakika
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıldeniz'den gelen balon balığı İzmir ve İstanbul'a göç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement