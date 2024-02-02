SAMSUN'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de görülen 500 kuş türünün 365'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023 yılında yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, her yıl yüz binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğine sahip. 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarla doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin koruma amaçlı çalışmalarının olumlu geri dönüşleri hızla alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında deltayı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Uygulanan tedbirlerle birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen yıl artarken özellikle kış döneminde göçmen kuşlar deltada yoğun bir şekilde gözlemlenebiliyor.
2024 YILINDA HEDEF DAHA YÜKSEK
Samsun Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Samsun ve Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir sulak alan olduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içindeyiz. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bu yıl delta yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı. 2024 yılında hedef daha yüksek oranda ziyaretçi ağırlamak' dedi.
365 AYRI TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, habitat çeşitliliği ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15'ine, ülkede görülen 500 kuş türünden de 365'ine ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği delta her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alıyor. Özellikle bahar döneminde binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.(DHA)
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