Kızılırmak Nehri Buzla Kaplandı

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Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Altınyayla Türkiye'nin en soğuk yeri

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, dünün ardından bugün de gece sıfırın altında 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Altınyayla'yı, sıfırın altında 22,9 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü beldesi takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 22,5, Bayburt Altıntepe'de 21,6, Erzurum'un Çat ve Sivas'ın İmranlı ilçelerinde 21,5, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu Mahallesi'nde 21,3 derece ölçüldü.