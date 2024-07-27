KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta İki Devlet İşbirliği Şeklinde Anlaşma Olabileceğini Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta İki Devlet İşbirliği Şeklinde Anlaşma Olabileceğini Belirtti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta bundan sonra herhangi bir anlaşmanın, iki devletin işbirliği şeklinde olabileceğini belirterek, 'Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz.' dedi. Tatar, egemen eşitlik ve KKTC devleti kabul edilmeden Rumlar ile müzakere masasına oturmayacaklarını vurguladı.

27.07.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta bundan sonra herhangi bir anlaşmanın, iki devletin işbirliği şeklinde olabileceğini belirterek, " Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Tatar, buradaki konuşmasında, egemen eşitlik ve KKTC devleti kabul edilmeden Rumlar ile müzakere masasına oturmayacaklarını vurguladı.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün Ada'da bulunan Türk halkı ve tarihsel süreçten alınan hukuki bir hak olduğunun altını çizerek, kimsenin Türkiye'yi garantörlükten vazgeçmeye davet edemeyeceğini belirtti.

Rumların, İsviçre'nin Crans- Montana kasabasında 2016-2017'de yürütülen müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi yönündeki isteklerinin gerçekçi olmadığına dikkati çeken Tatar, bir daha Crans-Montana sürecine dönmeyeceklerini söyledi.

Tatar, İsviçre'deki görüşmelerde Rumların, Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesini ve garantörlüğün kaldırılarak, "Sıfır asker, sıfır garanti' yaklaşımını sergilediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacaktır ve Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir."

Konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne de değinen Tatar, o dönem Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın talimatı ile Nikos Sampson'un 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği askeri darbenin, aslında bir Yunan işgali olduğunu belirterek, Mehmetçiğin 50 yıl önce Ada'ya çıkarak bu işgali sonlandırdığını anlattı.

Tatar, KKTC ekonomisinin gelişmesi ve Türk toplumunun geleceğe güvenle bakabilmesi için TOBB Başkanı ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, tarihsel süreç içerisinde Türkiye'nin Kıbrıs konusunda hep stratejik planlar dahilinde hareket ettiğini söyledi.

KKTC'nin ekonomik kalkınması ve halkın refahı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Güzelyurt'a yapılacak soğuk hava deposu sonrası narenciye ürünlerinin katma değerini arttırmak için projeleri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Kıbrıs, Gazze, Tatar, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta İki Devlet İşbirliği Şeklinde Anlaşma Olabileceğini Belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
00:38 Kuzey Irak’a hava hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 01:22:30. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta İki Devlet İşbirliği Şeklinde Anlaşma Olabileceğini Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement