KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 öncesi Kıbrıs Türklerinin yaşadığı soykırım, vahşet ve haksızlıklara işaret ederek, "Kıbrıs Türk'ü, bugün kendi devleti KKTC'de özgürce yaşamaktadır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sivillere de hizmet verecek olan hastanenin yapımı ve hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastanenin adında yer alan 24 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda tabip olarak görevli bulunan ve o dönem binbaşı rütbesinde olan Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının Rumlar tarafından katledildiğini söyleyen Tatar, hastaneye o günleri hatırlatacak şekilde bu adın verilmesinin Türk milletinin vefa ve kadirşinaslık özellikleri ile bağdaştığını belirtti.

Tatar, hastanenin alanında uzman doktorları ve son derece teknolojik imkanlarıyla KKTC'ye kazandırıldığını söyledi.

1963'ten başlayarak 1974'e kadar devam eden, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı soykırım, vahşet ve haksızlıkları anlatan Tatar, "Kıbrıs Türk'ü, bugün kendi devleti KKTC'de özgürce yaşamaktadır. Yarın devletimizin kuruluşunun 41. yıl dönümünü, yani Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Devletimizin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Başbakan Üstel'den Türkiye'ye teşekkür

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de ülkesinde eksiklik hissedilen her alanda Türkiye'nin desteğini aldıklarını belirterek, açılışı yapılan hastanenin büyük bir marka değeri taşıdığını ifade etti.

Türkiye ile gönül bağları olduğunu dile getiren Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst üste Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısını hatırlattı. Üstel, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarının ardından biz Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olduk. İnşallah tam üye olarak bütün Türk dünyası ile hem kültürel hem de ekonomik ilişkiler geliştiririz." ifadesini kullandı.

Üstel, hastanenin yapımında destek sağlayan Türkiye ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Göreve geldiklerinden beri ülkedeki sağlık sorunlarına el attıklarını kaydeden Üstel, Girne'de açılacak diğer bir hastane ve yenilenecek Lapta Sağlık Ocağı ile beraber bölgedeki sağlık hizmeti altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.