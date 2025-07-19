KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı"
19.07.2025 11:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından 51 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'ya barış, huzur ve güven getirdiğini vurgulayarak, "(Rumlar) Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından 51 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'ya barış, huzur ve güven getirdiğini vurgulayarak, "(Rumlar) Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, o dönemde Yunanistan'da idarede olan cuntanın, Kıbrıs'ı kendilerine bağlayarak "Büyük Yunanistan" kurma, Doğu Akdeniz'i Yunan gölü yapma hayalleriyle Rumları kışkırttığına işaret ederek, "Kıbrıs'ta asıl işgalci olan Yunanistan'dır. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'ın komutan ve askerleri o dönemin Devlet Başkanı III. Makarios'a darbe düzenledi. Düşünebiliyor musunuz? Bir sonraki adım Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması ve Ada'daki Türklerin tamamen imha edilmesiydi." diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmasını 1963'ten 1974'e kadar 11 sene beklediklerini dile getiren Tatar, harekat öncesinde Kıbrıs Türk halkının oldukça zorlu süreç geçirdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta Rumların Türklere yönelik saldırıları ve katliamlarının Birleşmiş Milletler (BM) ile İngilizler tarafından sadece seyredildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizi acımasızca toplu mezarlara koyacaklardı. Zaten Kıbrıs Türkleri 1963'te soykırımdan geçti, 1974'te de soykırım olacaktı. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bazıları abarttığımı düşünebilir fakat gerçek bu ki, Türkiye'nin gelmediği bir ihtimalde tümümüzü birkaç gecede toplu mezarlara koyacaklardı. O zaman böyle iletişim de yoktu. Anında olan şeylerin fotoğrafları dünyaya bugün olduğu gibi yayılmıyordu. O gün katledilsek bizler öldükten 3 gün sonra duyardı dünya. 1963'te çok insanımızı kaybettik dünya duymadan. BM sonradan geldi, İngilizler de iyi bir garantör değildi. Kıbrıs Türklerinin acımasızca katledilişini İngilizler üslerinden sessizce seyrettiler."

Tatar, 19 Temmuz 1974'te kendileri için belirsizliğin, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkarma yaparak mücahitlerle buluşmasıyla yerini sevince bıraktığını anlatarak, 51 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'ya barış, huzur ve güven getirdiğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkü'nün yeniden doğuşu olduğunu dile getiren Tatar, bugün KKTC'nin Mavi Vatan'da geleceğe emin ve istikrarlı adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

"İngilizlerin nüfus siyaseti, Kıbrıs'ı Rumlaştırmaya çalıştı"

Tatar, 1878 yılından itibaren İngilizlerin Ada'ya Yunanistan'dan ve başka ülkelerden Rumların gelişini teşvik ettiğine dikkati çekerek, "İngilizlerin nüfus siyaseti, Kıbrıs'ı Rumlaştırmaya çalıştı. Kıbrıs'tan Türkler göçerken Karadeniz'den Pontuslular bile buraya getirildi. Kıbrıs'ı Yunanlılar, Girit ve Rodos'tan sonra 13. ada olarak görüyorlardı. Bu nedenle nüfus stratejisi izleyerek Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak istiyorlardı." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türklerinin, Barış Harekatı ile Mehmetçik Ada'ya gelene kadar kadını ve erkeğiyle direniş ruhu içinde mücadele ettiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türkünün direnişiyle "Büyük Yunanistan" idealinin gerçekleşmesini engellediğinin altını çizdi.

"Ana vatanımız her daim yanımızda"

Kıbrıs Türklerinin bugün artık geleceğe hem güven hem de huzur içinde bakabildiğini dile getiren Tatar, ana vatan Türkiye'nin her daim yanlarında olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıslı Türkler için hiçbir zaman fedakarlıktan vazgeçmediğini ifade ederek, Anadolu'dan denizin altından borularla Ada'ya getirilen su, Ercan Havalimanı ve gelecekte Türkiye'den kabloyla getirilecek elektrik hizmetinin kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Kıbrıs'a her zaman destek veren Türk milletine teşekkür eden Tatar, 20 Temmuz 1974'te şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Tatar, 51'inci yıl dönümü kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve emeği geçen diğer devlet adamlarına da rahmet diledi.

Kaynak: AA

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