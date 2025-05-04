KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde görüştü.

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile dün açılışı gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki yeni makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tatar, KKTC tarihinde önemli bir gün yaşandığını ve bunun ülke tarihi açısından dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tatar, Eski Cumhurbaşkanlığı binasının hizmet kapasitesini yitirdiğini ve artık ihtiyaçları karşılayamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs halkına yakışır bir binanın yapılması" talimatı üzerine yeni yerleşkenin inşa edildiğini belirten Tatar, yeni yerleşke ile "yeni dönemin başladığını" söyledi.

Tatar, ilk aşamada yalnızca Cumhurbaşkanlığı binasının yenilenmesine karar verildiğini ifade ederek, Erdoğan'ın onayı ile yüksek mahkeme binası da dahil büyük bir yerleşkenin yapımına başlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin KKTC'nin merkezi haline geleceğini kaydeden Tatar, "Bütün dünyanın gerçekten hayranlıkla izleyeceği büyük bir eser ortaya çıkmıştır." dedi.

Tatar, yerleşkenin çevre düzenlemelerinin de büyük bir titizlikle yapıldığını aktararak, süreç boyunca verdiği destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da ayrıca teşekkür etti.

Yeni yerleşkenin halkın buluşma noktası olacağını belirten Tatar, "Burası halkın evidir." diye konuştu.

"TEKNOFEST büyük bir kazanım"

TEKNOFEST KKTC hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tatar, Türkiye'den çok sayıda kuruluşun ve malzemenin KKTC'ye getirilmesinin ve festivalin yapılmasının "büyük bir kazanım" olduğunu kaydetti.

Festivalin KKTC gençleri için bir ilham olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye'nin her yerinden gençlerin KKTC'deki gençler ile bir araya gelme fırsatı kazandığını aktardı.

Tatar, "Bütün bu çalışmalar ve yapılanlar, bir kez daha bütün dünyaya, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi olduğunu en yalın şekilde ifade etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Tatar, "Biz tek yürek ayrı devletlerde olabiliriz ama biz bir bütünüz. Birbirimizi tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.