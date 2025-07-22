KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkleri Yalnız Değildir - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkleri Yalnız Değildir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkleri Yalnız Değildir
22.07.2025 23:43
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliğinde Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını vurguladı. Mehmetçiklerin Kıbrıs'ta caydırıcı güç olarak kalacağını belirten Tatar, Mavi Vatan'ın Türk dünyası için önemine dikkat çekti. Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, dünya nezdinde tanıtımın önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinin devam edeceğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını belirterek, "Mehmetçikler caydırıcı güç olarak orada kalmaya devam edecek. Biz buradan haykırıyoruz, Kıbrıs Türkü yalnız değildir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz ana vatanı için bütün Türk dünyası için çok önemlidir." dedi.

20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesince Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Valisi Davut Gül, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kıbrıs Türkleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Tatar, 15 Kasım'da KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Doğu Akdeniz'de hep birlikte yedi düvele karşı bir destan yazdık. Bu sadece Kıbrıslı Türklerin kendi bekası ve güvenliği için önemli değil aynı zamanda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin, İskenderun'dan Ege Adaları'na kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle Akdeniz'e en uzun cephesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, mavi vatanın kalbinde kendi güvenliğidir, kendi onurudur, kendi milli direncidir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"1974 Barış Harekatı'ndan 51 sene sonra halen daha Türk askerinin adadan çekileceğini ve Kuzey ve Güney birlikte Avrupa Birliği'ne gireceğini ve Avrupa Birliği'nin güvenlik mekanizmaların Kıbrıs Türkü'nü koruyacağını, güvenliği sağlayacağını zannedenlere buradan cevabımız; asla öyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü biz bu barışı ve huzuru ve güvenliği kolay bulmadık. Çok acılar çektik. Topyekun imhayla karşı karşıyaydık. Allah nasip etti, Mehmetçikler adaya geldi. Mehmetçikler caydırıcı güç olarak orada kalmaya devam edecek. Biz buradan haykırıyoruz. Kıbrıs Türkü yalnız değildir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz ana vatanı için bütün Türk dünyası için çok önemlidir. "

Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle KKTC Hükümeti'ni tanıtma yolunda farklı örgütlerde seslerini duyurabildiklerini söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni haykırarak dünyaya tanıtmak hepimizin borcu"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Devletimizi, cumhuriyetimizi korumak için bu kutlu ve onurlu yoldan şaşmayarak Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni haykırarak dünyaya tanıtmak hepimizin borcudur. Şehitlerimize olan vefamızdır. Onun için hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyarak, karşı cephelerden saldırılara asla boyun eğmeyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni haklı olduğu noktaya taşımak ve Kıbrıs Türk halkına refah içerisinde müreffeh yarınları yaşatmak hepimizin görevidir."

KKTC'ye verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, "Kıbrıs'ta olağanüstü yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çehresinin değiştiğini" vurguladı.

Tatar, Mavi Vatan'ın kendileri için kutsal olduğunu belirterek, "Birlikte emin adımlarla, güçlü bir şekilde hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Şehitleri rahmetle anan Tatar, "Bir milletin, tarihin tekerrür edebileceğini bilmesi gerekmektedir. Onun için Kıbrıs'ta bir anlaşmaya imza atacaksak sağlam temeller üzerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak orada kalmasını içeren bir onurlu anlaşmaya, ancak Kıbrıs Türkü imza atabilir. Onun için biz gücümüzü sizden alıyoruz. Türkiye'den alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Gül de KKTC'nin başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere farklı ülkeler tarafından tanınmaya başladığını belirterek, bunun örtülü diplomasinin en önemli çalışmalarından biri olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türkleriyle sonsuza kadar birlikte olacaklarını vurgulayan Gül, şehitleri rahmetle andı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray da KKTC'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için tüm imkansızlıklara, uygulanan ambargo ve izolasyonlara karşı yediden yetmişe beraberlik içinde direndiklerini söyledi.

Eray, Kıbrıs Türklerinin Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkleri Yalnız Değildir - Son Dakika

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