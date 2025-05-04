KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC\'de AA standını ziyaret etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e ilişkin, "Son aldığım bilgiye göre, 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla KKTC'de herhalde bir rekor kırılmıştır.

04.05.2025 20:56
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e ilişkin, "Son aldığım bilgiye göre, 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla KKTC'de herhalde bir rekor kırılmıştır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Burada AA standını ziyaret eden Tatar, iki yıl önce TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ziyaret ederek, TEKNOFEST'in KKTC'de yapılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Tatar, sonrasında TEKNOFEST'in nerede ne zaman gerçekleştirileceğine yönelik planlamaları yaptıklarını anlatarak, "Son aldığım bilgiye göre, 4 günde 200 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla KKTC'de herhalde bir rekor kırılmıştır. Çünkü hiçbir etkinliğe bu kadar kalabalık katılmamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün burayı ziyaret ederek güçlü mesajlar verdiğini anımsatan Tatar, KKTC'de böylesine önemli bir organizasyonun yapılmasının kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Tatar, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarıyla, milli savunma sanayisiyle Kıbrıs Türkü'nün yanında durduğu ve onların yalnız olmadığı mesajının verildiğini söyledi.

"AA'nın varlığı kıymetli"

Doğu Akdeniz'in bu önemli kritik bölgesinde "serhat bekçi" olan ülkede, böylesine bir festivalin düzenlenmesinin önemine işaret eden Tatar, Türkiye'nin her tarafından insanların, uzmanların, akademisyenlerin, bilim insanlarının teknolojiyle alakalı eğitim alan gençlerin buraya geldiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye ve KKTC'nin tek yürek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gençlerin teknolojiyle alakalı ufuklarını geliştirici, ilham oluşturan bir takım düzenlemeler bizim için çok kıymetliydi. Basın bunu çok sahiplendi, dünyaya buradan haberler yayılmıştır. Anadolu Ajansı sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda KKTC'nin ve diğer Türk devletlerinin de sesidir. Çünkü bizle yapılan haberler AA üzerinden o güçlü network'üyle bütün dünyaya duyurulur. Dolayısıyla AA'nın böylesine bir TEKNOFEST'te yer alması ve buradaki etkinlikleri duyurması bizim sesimizin ta uzaklara gidebilmesi için büyük bir vesiledir, kıymetlidir. Tüm Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum."

"Bakan Kacır'ın görüşleri çok değerli"

KKTC'nin "bilişim adası" olabileceği yönünde açıklamalarından dolayı Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a da çok teşekkür etti.

Tatar, burada teknolojiyle alakalı firmaların kolay iş yapabileceğini ifade ederek, eğitim kurumlarının yanı sıra bazı savunma şirketlerinin de ofis ve temsilcilikleri olduğunu söyledi.

"Bilişim Adası" fikriyle KKTC'de diğer şirketlerin de varlık gösterebileceğinin altını çizen Tatar, şunları kaydetti:

"Bu zaman içinde bir 'yumuşak güç' olabilir, bilişim denince KKTC akla gelir. Bu konuda Bakan Kacır'ın kendisi bir uzmandır. Kendisini yakından takip ediyorum, görüşlerini ve her türlü değerlendirmelerini çok kıymetli buluyorum. İnşallah yakın bir tarihte kendisiyle bütün bu düşüncelerini geliştirebilmek için bir takım toplantılar yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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