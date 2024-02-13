KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye ile birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı içindeyiz (3)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki konferansın ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek iş insanlarıyla buluştu. Tatar, burada 6 Şubat depremlerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.
'BU YAKINLIĞIMIZI EKONOMİK DEĞERLERE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ'
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, su ürünleri ve tarımıyla tanınan bir şehir olduğunu belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş insanlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Tatar, şöyle devam etti
Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki, global dediğimiz küresel ısınma, bunun getirdiği sıkıntılar, rekabet ve Ukrayna savaşları, pandemi dönemi, şu anda Gazze'de olanlar bitenler, Uzakdoğu'dan gelen ticaretin o denizlerde korsancılık, enerji maliyetlerindeki artışlar hepsi işimizi daha da zorlaştırmaktadır. ve bu noktada son 5 yılda pandemiden tutunuz da Ukrayna savaşı ve enerji maliyetlerindeki artışlar ve bir de depremin etkileriyle ticarette, sanayide, üretimde var olmak o kadar daha zor oldu. Ama az önce rakamlarına baktığımızda gerçekten burada büyük bir başarı vardır. Çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır Kahramanmaraş'a olan sizin bağlılığınız vardır ve mutlak surette bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır. Onun için ben Kahramanmaraş'ta bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu kadim şehrin tüm iş insanlarını, sanayicilerini, ticaret insanlarını, üreticilerini, hayvancılarını, çiftçilerini, tarımsal faaliyetlerle en altta uğraşan esnafı, hepsini tebrik ediyorum. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buraya 100-150 kilometre uzaklıkta kuş uçuşu. Bugün sabah Adana'dan geldik yarım saat, 1.5 saatte yolda, 2 saatte buralara ulaştık. Direkt uçuş olsa hava meydanından kırk dakikada ulaşabiliriz, o kadar yakınız. ve dolayısıyla bu yakınlığımızı nasıl ekonomik değerlere dönüştürebiliriz, bunun tabii ki çalışması içerisinde olmak durumundayız.?
SATIRLA DONDURMA KESTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra iş insanlarından Mehmet Kanbur'un işlettiği restorana geçti. Burada Mehmet Kanbur, Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın satırla dondurma keserken fotoğrafını gösterdi. Kanbur daha sonra şehrin vazgeçilmez lezzetlerinden olan dünyaca ünlü Maraş Dondurması'nı çengelle tavana asarak davetlilere dondurma şov yaptı. Ersin Tatar da eline aldığı satırla tavana asılı dondurmayı kesti. (DHA)
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