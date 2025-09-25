KKTC\'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

merter Tolun:

Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve inananların kadınlarına örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu, onların (erdemli kadınlar olarak) tanınıp hakarete uğramamaları için daha elverişlidir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Ahzap59 görüldüğü gibi islam dininde saçınızı örtün yok. Ancak dinsel değil kendi özgürlükleri açısdında insanların örtünmesine mahkemeler karar veremez. buda ayrı bir insan hakları ihlali

