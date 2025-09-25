KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti - Son Dakika
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

25.09.2025 13:25  Güncelleme: 14:42
KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulu'nun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. Anayasa Mahkemesi, tüzüğün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirdiği "Disiplin Tüzüğü" Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesi'nde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

"İLGİLİ TÜZÜK CUMHURİYET MECLİSİ'NDEN GEÇMELİ"

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

LİSELER GREVE GİRMİŞTİ

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liseler de greve gitmişti.

ERDOĞAN: KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞMAYA KALKAN, KARŞISINDA BİZİ BULUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan "başörtü eylemlerine" tepki gösteren Erdoğan, "KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur" demişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Politika, Eğitim, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deniz Kisa:
    Guzelim ulkeyi Afganistan Arap ulkelerine benzettiler dinciler gericiler yobazlar 28 103 Yanıtla
    Muharrem Yüzügüldü:
    Deniz kisa sen bavul hazırla Silivri yolcusu kalmasın ..aslıl YOBAZDA SENSİNNN 11 4
  • Musti5201:
    bir bez parçası bütün müslümanım diyen ülkelerde nasıl bu kadar sorun çıkarabilir 40 yıl önce rahibe gibi giyinirken kimseden tek ses çıkmadı 28 35 Yanıtla
    özgür:
    bez parçası dediğin senin donunda bez parçası sen o bez parçasını çıkarıp dolaşabiliyormusun okulda meydanlarda devlet kurumlarında eğitimde özgürlük kamusal hayatta din inanç özgürlüğü neden zulme dönüşüyor bunu anlamak için az biraz araştırmak lazım değilmi 38 14
  • merter Tolun:
    Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve inananların kadınlarına örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu, onların (erdemli kadınlar olarak) tanınıp hakarete uğramamaları için daha elverişlidir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Ahzap59 görüldüğü gibi islam dininde saçınızı örtün yok. Ancak dinsel değil kendi özgürlükleri açısdında insanların örtünmesine mahkemeler karar veremez. buda ayrı bir insan hakları ihlali 11 6 Yanıtla
    Four Channel:
    Kusura bakma ama bu sözleri yaratıcı kurmus olamaz. akıl var fikir var o zamanki Arap toplumu dize getirmek için kaleme alinmis. muhammedin ölumunden 20 sene sonra kitap olmus sence de ilginc degil mi? 2 7
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
