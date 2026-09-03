KKTC'de batan gemiden kurtulan Mustafa Karavapur'un uyarı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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KKTC'de batan gemiden kurtulan Mustafa Karavapur'un uyarı görüntüleri ortaya çıktı

KKTC\'de batan gemiden kurtulan Mustafa Karavapur\'un uyarı görüntüleri ortaya çıktı
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KKTC Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Hataylı Mustafa Karavapur'un, geminin su almaya başladığı sırada cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karavapur'ın "Bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor" uyarısı yer aldı; kazazedenin yasal işlemlerin ardından memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine döndüğü bildirildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasından sağ kurtulan Hataylı Mustafa Karavapur'un (65) gemi su almaya başladığı sırada çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karavapur'ın görüntülerde, "Bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor" diye uyarıda bulunduğu görüldü.

Tatil için gittiği KKTC'den, Hatay'a dönerken Girne kenti açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su almaya başlaması üzerine yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yolculuğa devam eden gemideki yaşananları kaydederken Mustafa Karavapur'un "Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiç de düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var. Dalga sesleri, silah sesleri gibi geliyor. Sarsıntı var" sözleri yer aldı. Konuşmasının ardından geminin üst katına çıkan Karavapur, gemi batınca bir bot tarafından kurtarıldı. Mustafa Karavapur, KKTC'deki yasal işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC'de batan gemiden kurtulan Mustafa Karavapur'un uyarı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de batan gemiden kurtulan Mustafa Karavapur'un uyarı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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