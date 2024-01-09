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KKTC'de döviz bürosu sahibini öldüren katil zanlıları hakim karşısında - Son Dakika
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KKTC'de döviz bürosu sahibini öldüren katil zanlıları hakim karşısında

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlıları gece saatlerinde yakalanmalarının ardından hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılar, Alav'ı öldürmediklerini iddia ederek, 3 gün daha sorgulanmak üzere gözaltında tutulacak. Zanlıların Mısır'a kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

09.01.2024 - 21:23,
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- KKTC'de döviz bürosu sahibini öldüren katil zanlıları hakim karşısında

LEFKOŞA - KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlıları gece saatlerinde yakalanmalarının ardından hakim karşısına çıkarıldı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 22 Aralık 2023 tarihinde, ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlıları Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar, gece saatlerinde yakalanmalarının ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Zanlılardan Tchomte mahkemede, Alav'ı öldürmediklerini iddia ederek, "Biz oradan çıktığımızda kadın yaşıyordu. Biz gittikten sonra öldü. Yaptığım hiçbir isteyerek yapmadım" ifadelerini kullandı.

Zanlıların polisin talebi üzerine 3 gün daha sorgulanmak üzere gözaltında tutulmasına karar verildi. Zanlıların döviz bürosundan çaldığı bir buçuk milyon liraya yakın para bulunamazken, zanlılar 3 gün sonra yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Mısır'a kaçmayı planlıyorlardı

Cinayetin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kaçtıkları değerlendirilen zanlılar, gece saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşadığı Pile köyde düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalanmıştı. Zanlıların, 18 gün boyunca köyde gizlendikleri ve Girne Limanı'ndan tırlara gizlenip Mısır'a gitmeyi planladıkları ortaya çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Katil zanlılarından Brayn Gibip'in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı, bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu bir suç ortağı ile hareket ettiği belirtilmişti. Gibip, olay günü döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'nda bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav'ı iş yerine çağırmış, suç ortağıyla birlikte Alav'ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu.

Gibip'in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti. Zanlıların döviz bürosundaki kasayı ise açamadığı aktarılmıştı.

Olayın ardından zanlıların aracıyla kaçtıkları Pakistanlı Saddam Hüseyin ile suçla bağlantılı Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho tutuklanmıştı. Polis, katil zanlılarına yardım etmek için Dongho'nun 50, Hüseyin'in ise 100 euro ücret aldığını açıklamıştı.

KKTC\'de döviz bürosu sahibini öldüren katil zanlıları hakim karşısında
Kaynak: İHA
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Aralık, Kıbrıs, Yargı, Güvenlik, Cinayet, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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