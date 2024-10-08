KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı - Son Dakika
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KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı

KKTC\'de Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nın açılışında önemli mesajlar verdi.

08.10.2024 20:44
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Ankara'nın Keçiören semtinde "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümünde Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan parkın "Kıbrıs Barış Harekatı Parkı" olarak adlandırılmasının çok anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Tatar, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı için 20 Temmuz 1974'ün bir dönüm noktası olduğunu ve KKTC'nin sınırlarının çizildiğini vurgulayarak, bu tarihin varlık mücadelelerinde, jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerde KKTC'nin ve Türkiye'nin haklı menfaatlerinin savunulmasında önemli bir denge unsuru olduğunun altını çizdi.

KKTC'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini ve temsil ettikleri iki devletli siyasetin önemli olduğunu aktaran Tatar, "Bizim bekamız, ülkümüz davamız ana vatan Türkiye ile Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC'yi ilelebet yaşatmak." dedi.

Tatar, her türlü ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesi bakımından KKTC ve Türkiye'deki gençlerin birbirini tanımasının önemine değinerek, parka Kıbrıs Barış Harekatı isminin verilmesinin de gençlerin KKTC'yi tanımaları açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

ABB Başkanı Yavaş da parkın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla açıldığına işaret ederek, oradaki destansı mücadelenin gelecek nesillere iletilmesi ve hatırlatılması amacıyla bu parkın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yavaş, o dönemki kıt imkanlarla bu harekatı başarmanın gerçekten çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu an Türkiye'nin de daha iyi imkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün iyi olduğunu anlattı. Bu harekat sonucunda KKTC halkının bugün rahat bir hayat sürdüğünü kaydeden Yavaş, ilerleyen dönemde de artık tamamen hür ve bağımsız, dünyaca tanınan bir KKTC olmasını umduğunu söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan da bu özel günü şanlı tarihin bir yansıması, bağımsızlık yolunda verilen mücadeleyi ebediyen yaşatacak bir sembol olarak gördüklerini belirterek, bu parkın destansı mücadelenin simgesi olarak kalacağını ifade etti. Özarslan, bu anlamlı günde Kıbrıs davasının bugünkü temsilcisi Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, KKTC halkının özgürlük mücadelesinin ebediyen süreceğini vurguladı.

Parkın açılışının ardından hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı - Son Dakika

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