KKTC'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı - Son Dakika
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KKTC'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı

KKTC\'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde, Rumlar tarafından Larnaka'da 60 yıl önce şehit edilen 11 Kıbrıs Türkünü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı törenle açıldı.

13.05.2024 23:44
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde, Rumlar tarafından Larnaka'da 60 yıl önce şehit edilen 11 Kıbrıs Türkünü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı törenle açıldı.

Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, Türkiye ve Azerbaycan'dan davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, 1964'te Rumlar tarafından öldürülen 11 Kıbrıs Türkünü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün öyküsünün anlatıldığı belgesel gösterimiyle başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının 1963'ten 1974'e kadar maruz kaldığı kitlesel katliamları anlatarak, bu acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Tatar, anıtın KKTC tarihinde önemli bir rolü olacağını kaydederek bağımsız Türk devleti KKTC'yi ilelebet yaşatmak için Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin desteğini istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da konuşmasında, anıtın Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırımın sembolü olduğunu ifade ederek, geleceğin, ancak geçmiş unutulmadan ve unutturulmadan sağlıklı bir şekilde inşa edilebileceğini belirtti.

Açılış töreninde Azerbaycan'dan davetlilerin bulunmasının önemine işaret eden Feyzioğlu, Gazze'de yaşananların bu birlikteliğin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından "Kayıp Otobüs" anıtının açılışı yapıldı. Açılışın ardından şehitler için dua okunarak davetlilere lokma dağıtıldı.

İskele Belediyesi tarafından İskele-Karpaz yolu üzerinde Bahçeler mevkisine yaptırılan anıt, Larnaka kentinde 13 Mayıs 1964'te işe gitmek için servis otobüsüne binerek yola çıkan ancak Rumlar tarafından kaçırılarak şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ü sembolize ediyor.

Anıtta Rumların öldürdüğü 11 Kıbrıs Türküne ait daha sonra bulunan bazı özel eşyalar ve fotoğraflar da sergileniyor.

"Kayıp Otobüs" olayı

Larnaka kentinde 1964'te Türk işçileri Dikelya'daki Birleşik Krallık üssüne götüren servis otobüsü, Rum çeteler tarafından kaçırıldıktan sonra içindeki 11 Türk şehit edilmişti.

Gittikleri otobüsle ortadan kaybolan 11 şehidin kalıntıları ancak 2009'da bulunmuştu.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları sonucu Larnaka'daki bir köyün su kuyusunda bulunan 11 şehidin kalıntıları, şehitliklere defnedilmişti.

Olay, 2007'de yapılan "Kayıp Otobüs" belgeseliyle geniş kitlelere tanıtılmıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Larnaka, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de Rumların şehit ettiği 11 Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtı açıldı - Son Dakika
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