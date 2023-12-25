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KKTC İnsan Hakları Derneğinden şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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KKTC İnsan Hakları Derneğinden şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

KKTC İnsan Hakları Derneğinden şehit askerler için taziye mesajı
25.12.2023 - 00:06,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine verdiği destekle bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ederek, uluslararası hukuku Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi bir devlet olarak çiğnemesinin kabul edilemez bir insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Işık, şunları kaydetti:

"ABD'nin bu insanlık dışı politikasının kurbanı olan sivil masum insanların can, mal ve sınır güvenliğini sağlamak için bugünlerde canlarını feda etmiş, şehit olmuş Türk askerlerine derneğimiz Allah'tan rahmet, Türk ulusuna başsağlığı dilemektedir."

Gazze konusunda İsrail'e desteklerinden dolayı ABD'yi, Kuzey Kıbrıs Türk halkının devlet olma haklarını inkar ettiği gerekçesiyle de BM'yi kınayan Işık, BM ve İsrail'e, " Filistin'de bir an önce ateşkese gitmeleri" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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