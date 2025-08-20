KKTC Meclis Başkanı'ndan Sert Mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine tepki göstererek, "KKTC'ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamada, Öztürkler, Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan ve dernek yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, İsrail ve GKRY'nin Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişiminin KKTC'ye yönelik açık bir tehdit olduğunu belirterek, GKRY-İsrail ittifakının barışa değil bölgesel istikrarsızlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Hindistan'ın bölge ülkesi olmamasına rağmen GKRY ile yaptığı askeri işbirliğine de değinen Öztürkler, bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de provokatif hamleler yapmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Öztürkler, ülkesinin haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KKTC'ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız. Türkiye ile birlikte bu iradeye sahibiz. Bu halkın güvenliği, hiçbir küresel hesabın parçası olamaz. Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle bu topraklarda barışı ve egemenliği korumaya kararlıyız. KKTC'ye karşı askeri işbirliklerine yönelen ülkeler, önce kendi vicdanlarına dönüp bakmalıdır. Hindistan ve İsrail gibi ülkeler, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve katliamları gerçekleştirirlerken, başka coğrafyalarda stratejik ortaklıklar kurma hakkını kendinde göremezler."