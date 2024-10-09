KKTC Meclis Başkanlığı Seçimi Krize Girdi

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meclis başkanlığı için yapılan seçimlerde, iktidardaki Ulusal Birlik Partisinden (UBP) aday gösterilen mevcut Başkan Zorlu Töre'nin ilk 4 turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yerine aday gösterilen Kutlu Evren'in de ilk turda seçilememesi üzerine ikinci tur seçimin yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisinin tekrar açılarak Genel Kurulun toplanması beklenecek.

Bu ay başında yeni yasama yılına başlayan KKTC Cumhuriyet Meclisinde meclis başkanlığı için 7 Ekim'de yapılan seçimde UBP'nin adayı mevcut Başkan Töre, ilk 4 turda salt çoğunluğu sağlayamadı.

UBP tarafından Töre'nin yerine aday gösterilen Evren de 22 "evet" oyuna karşı 26 "ret" oyu alarak ilk turda salt çoğunluğa erişemedi.

Evren için yapılacak ikinci tur oylama, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine Genel Kurul toplanamadığı için yapılamadı.

Yasama yılına başladıktan sonraki 10 günde Meclis Başkanının seçilmesi gerekiyor bunun için Genel Kurul'da oylamanın yapılabilmesi, Cumhuriyet Meclisinin tekrar açılması ile gerçekleşecek.

Pazartesiden bu yana Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilememesi üzerine Türkiye'deki programını yarıda kesen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün gece Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililer ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde toplantı yaptı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel de süreci değerlendirmek üzere ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Görüşmenin ardından Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel, koalisyon ortakları, Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve milletvekillerinin katıldığı basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, toplantıda partisinin adayının Evren olduğunu yineleyerek, meclis başkanı seçiminin yapılması amacıyla hastanede olan Başkan Töre'nin yerine CTP'li Meclis Başkanvekili Fazilet Özdenefe'den Cumhuriyet Meclisini açmasını istediklerini söyledi.

Meclis başkanı seçiminin başlangıcında yeterli çoğunluğu sağlayamadıklarını vurgulayan Üstel, parti içindeki ufak pürüzlerin çözüldüğünü söyleyerek, koalisyon ortakları ve 26 vekilleriyle seçime hazır olduklarını ifade etti.

Siyasette zaman zaman böyle şeylerin olabileceğini kaydeden Üstel, bu durumun ülkede ilk defa yaşanmadığını belirtti.

UBP olarak hiçbir zaman seçimden ve demokrasinin gereklerinden kaçmayacaklarını dile getiren Üstel, "Gündemimizde erken seçim yok. Gündemimiz, ekonomik sorunların ortadan kaldırılması ve halkımızın rahatlaması." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet seçim istedi

KKTC'de pazartesiden bu yana Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilememesi üzerine Başbakan Üstel ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen CTP Genel Başkanı Erhürman da erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Erken genel seçimin 15 Aralık'ta yapılması için önerge sunduklarını ifade eden Erhürman, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu belirterek, "Hem suçlu hem güçlü olanlara prim vermeyeceğiz. Ülkenin bir an önce bu yapıdan kurtulması gerekiyor. Erken seçim önerimizi sunduk ve ülkeyi bu kaostan çıkarmak için adımımızı attık." dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, halk iradesine başvurmaktan başka çare kalmadığını savunarak mecliste yaşananların ardından halkın bu yapıdan bir beklentisinin kalmadığını öne sürdü.