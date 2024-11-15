KKTC'nin 41. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
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KKTC'nin 41. Yıl Dönümü Töreni

KKTC\'nin 41. Yıl Dönümü Töreni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile kuruluş yıl dönümünde buluştu.

15.11.2024 20:46
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca süren federasyon temelli görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlatarak, Rumların aslında kendi idareleri altında Türklerin azınlık olarak yaşadıkları bir üniter devlet istediklerini ve bunu da Türk tarafına dayattıklarını söyledi.

Kıbrıs'ta 60 yıldan beri Rumlar ile ayrı yaşadıklarını belirten Tatar, Ada'daki Türklerin devlet tecrübesinin Rumlardan az olmadığını vurgulayarak, bundan sonra 2 taraf arasında yapılabilecek bir anlaşmanın ancak 2 devletin işbirliği şeklinde olacağını ifade etti.

Bugün 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin, ambargo ve izolasyonlar altında çeşitli zorluklar çektiğini anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu zorlukları çekiyoruz diye gidip bir anlaşma yapmak zorunluluğumuz yok. Bize dayatılan hiçbir süreci kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel de kabulde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin hem KKTC'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik formülünün, sorunları çözebileceğini söyledi.

Özel, bugüne kadar Kıbrıs'taki görüşmelerde Türk tarafının müzakere ilkelerine uygun davrandığını, Annan Planı Referandumu ve Crans- Montana'da bu ilkeli duruşa rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ödüllendirildiğini anlatarak, bundan sonraki herhangi bir görüşmede, sonunda anlaşma olmayacaksa bile KKTC'nin haklarının başta garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Annan Planı Referandumu'nun (2004) hemen ardından GKRY'nin AB'ye alınmasının eşitsiz bir durum ortaya çıkardığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Tabii elbette çözüm odaklı olmak gerekiyor ama çözüm odaklı olurken maalesef karşımızda Yunanistan'ın ve GKRY'nin AB üyesi olması gibi bir eşitsiz durum ortada. Bu eşitsizlik, hem de Annan Planı'ndan sonra ortaya çıkmış ve aslında bütün dengeleri bozmuştur bizim aleyhimize. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben Yunanistan Büyükelçisi ziyaret ettiğinde kendisine de söyledim, bazı sorunlar hani düğümlenen yerden uğraşarak çözmeye çalışmak yerine belki de tersten ilerlemek lazım. Türkiye'nin AB'ye tam üyesi olma noktasında, Kuzey Kıbrıs'ın da AB'ye tam üye olabileceği bir formülü masada tutup, bütün sorunları hep birlikte halletmek lazım. O zaman işte zaten sınırların bir önemi kalmıyor, zaten ticaret sınırlaması kalmıyor, zaten uçuş sınırlaması kalmıyor ama o güne kadar bizden bunların karşılığında kazanılmış haklarımızı terk etmemizi kimse beklemesin.'

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile "41 kere maşallah" diyen Özel, KKTC'de, iktidar-muhalefet ayırt etmeksizin herkesi kucakladıklarını söyleyerek işbirliklerine devam edeceklerini bildirdi.

Özel, KKTC'nin ana muhalefet partisi CTP'ye de ziyarette bulundu

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyet, KKTC'de ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Özel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve iki partinin heyetlerinin katıldığı toplantı 1 saate yakın sürdü.

Gazetecilere, bayram kutlaması için KKTC'de bulunduğunu ve kardeş parti CTP'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özel, CTP Genel Başkanı Erhürman ve heyetiyle güzel bir görüşme yaptıklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman da bugün bayram kutlaması olduğu için siyasi bir yorum yapmanın doğru olmayacağını kaydederek, Sosyalist Enternasyonal'e üye iki parti arasındaki görüş alışverişinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Görüşme sonrası Özel ve Erhürman arasında hediyeleşme gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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