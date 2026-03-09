KKTC'ye Gemi Trafik Hizmetleri İstasyonları Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'ye Gemi Trafik Hizmetleri İstasyonları Kuruluyor

09.03.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC'de inşaatı tamamlanan gemi trafik gözetleme istasyonlarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, KKTC'de kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını belirterek, "Projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK'

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız" dedi.

'İSTASYONLARIN İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını tamamladık. Kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT İZLEME YAPABİLECEĞİZ'

Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu işaret eden Uraloğlu, "Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek. KKTC'deki merkezin de kurulumunda sona yaklaştık" dedi.

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Doğu Akdeniz, Denizcilik, Teknoloji, İnşaat, Kıbrıs, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'ye Gemi Trafik Hizmetleri İstasyonları Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:34:55. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'ye Gemi Trafik Hizmetleri İstasyonları Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.