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Kültür ve Medeniyet Vakfı, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından kuruldu - Son Dakika
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Kültür ve Medeniyet Vakfı, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından kuruldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanına göre, İstanbul merkezli Kültür ve Medeniyet Vakfı, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu. Vakıf, insanlık medeniyetinin serüvenini ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi amaçlamaktadır ve 10 milyon lira mal varlığına sahiptir.

Kültür ve Medeniyet Vakfı, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından kuruldu
07.01.2024 - 10:35,
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Kültür ve Medeniyet Vakfının (KMV) kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu.

"İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini" amaçlayan vakfın 10 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

Kaynak: AA
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