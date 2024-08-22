Kocaeli\'de Batırılan İnönü Vapurunun Su Altı Canlılarına Ev Sahipliği Yaptığı Görüntülendi

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Kocaeli'de su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılan "İnönü" vapurunu görüntülemek için su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan dalış gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) işbirliğinde, şehir hatlarında uzun yıllar yolcu taşımacılığında kullanıldıktan sonra İzmit Körfezi'nin mavi bayraklı plajına sahip Karamürsel ilçesinde 2013 yılında kıyıdan 180 metre açıkta batırılan vapur, suyun 23 metre derinliğinde yumuşak mercan, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan pina, Marmara Denizi'yle özdeş istavritin de aralarında bulunduğu pek çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Dalış tutkunları, "resif" görevi yapan batıkta hem keşif yapıyor hem de su altı canlılarını görme fırsatı buluyor.

İnönü batığına, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, dalış eğitmenleri Murat Kulakaç ve Hüseyin Genç ile sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftci dalış yaptı.

Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, İnönü batığı, yılan yıldızları, iskorpit, gümüş, çizgili hani balığı, pina, deniz salyangozu ve yumurtaları yer alıyor.

"Deniz ekosisteminde canlanmayı görünce inanılmaz mutlu oluyoruz"

Ceylan, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin yüzey suyunun oksijen açısından zengin olduğunu söyledi.

Batığın resif görevi gördüğünü aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Her dalışımızda mutlaka etrafımızda istavrit, iskorpitler, batığın etrafında ve altında pinalar var. Pinalar nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden biri. Ege ve Akdeniz'de yok oldular, şu anda bir tek Marmara'da pinaları görüyoruz. Bir pina ortalama günde 6 litre suyu süzüyor. Bir tür denizin doğal filtrasyonunu yapıyor. Zaten müsilaj (deniz salyası) döneminde bile tüm Türkiye'de pinalar ölmüşken bir tek Karamürsel'de pinalar yaşıyordu. Son derece önemli bir olay. Dalış turizmine de ciddi katkısı var. Her yıl binlerce insan burada dalıyor. Hem batığı hem de batığın etrafındaki canlı yaşamını görüyorlar."

Ceylan, Karamürsel'de görülen yumuşak mercanların önemli bir canlı türü olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Denizden akıntıyla gelen planktonlarla besleniyorlar ve onlar da orada arttı. Büyümeye de başladılar. 20-30 santimetre kadarlardı ama şimdi 40 santimetreyi aşan boylara ulaştılar. Bu deniz ekosisteminde böyle bir canlanmayı görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Karamürsel'in bir özelliği de İzmit Körfezi'nde deniz çayırlarının en yoğun olduğu bölgedir. Deniz çayırları da fotosentezle soluduğumuz havadaki oksijenin yüzde 20'sini sağlıyor. O bölgenin özel bir ekolojik önemi var."

Dalgıç eğitmeni Genç de batığın yaklaşık 22 metre uzunluğunda olduğunu dile getirerek, batığın içine girip çıkabilecekleri yerlerin bulunduğunu kaydetti.

İstavrit, istakoz, iskorpit, pina, karagöz, yumuşak mercan, eşkina gibi türler bulunduğunu belirten Genç, batığın dalış turizmine katkı sağladığını sözlerine ekledi.