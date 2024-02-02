Kocaeli\'de Çevre Denetimlerinde 68 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl yaptığı denetimlerde 68 milyon 379 bin liralık ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 saat esasıyla denetimlerine devam eden teknik personel ekipleri, mevcut "çevre mevzuatı" ve Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla il genelinde 1 Ocak-31 Aralık 2023'te 2 bin 749 tesiste çevre denetimi yaptı.

Çalışmalarda koku, emisyon, atıksu ve atık konularında tespit edilen 91 olumsuzlukla ilgili toplam 68 milyon 379 bin 199 lira idari para cezası uygulandı.

Hava kalitesinin izlenmesi amacıyla il genelinde Dilovası'nda 4, İzmit'te 3, Gebze'de 2, Başiskele, Gölcük, Kandıra, Körfez ilçelerimizde birer adet olmak üzere toplam 13 sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu hizmet veriyor.

İl genelindeki sanayi tesislerinde, kirletici vasfı yüksek olan proses ünitelerine ait bacalarda da Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazları bulunuyor. İl Müdürlüğü Online Baca Gazı Ölçüm İzleme Sistemi'nden takip edilen ölçüm verileri, kayıt altına alınıyor. 35 tesisin 94 bacasında bulunan cihazlar anlık izlenebiliyor.

Sıfır Atık Projesi çalışmaları sürüyor

Ayrıca il genelinde 1668 tesis geçici faaliyet belgesi ve izin/lisans işlemleri tamamlandı.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan 2 bin 389 tesiste Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü hükümlerine uygun olarak emisyon azaltıcı önlemler, emisyon toplama sistemleri, filtre sistemleri benzeri önlemlerin alınması sağlanarak, toplam 4 bin 57 tesisin çevre izin lisans işlemleri bitirildi.

2023'te Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 649 tesisin çevresel etkileri de değerlendirildi. Bu kapsamda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla 41 okulda çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için öğrencilere eğitimler verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da yapılan çalışmalar sürüyor.

Projenin başlangıcından itibaren 31 Aralık 2023'e kadar 209 bin 559 ton atık kağıt, 123 bin 912 ton atık metal, 93 bin 584 ton atık cam, 98 bin 925 ton atık plastik toplandı, toplam 3 bin 556 Temel Seviye-Sıfır Atık Belgesi verildi.

Proje doğrultusunda, farkındalık oluşturmak için 768 bin 622 kişiye eğitim verildi, toplanan atık kağıt sayesinde 3 milyon 562 bin 503 ağaç kesilmekten kurtarıldı.