Kocaeli'de Duruşma Çıkışı Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Duruşma Çıkışı Cinayet

12.03.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sümeyye M., cinsel saldırı iddialarının ardından Emrah Çeliksoy'u bıçaklayarak öldürdü.

KOCAELİ'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M.'nin (25) polise verdiği ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi.

İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde 31 Temmuz 2025'te, Emrah Çeliksoy, akaryakıt istasyonunda tartıştığı arkadaşı A.F.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Sonrasında A.F.Ö. ise Çeliksoy'un evine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Çeliksoy ve 3 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında A.F.Ö. tutuklandı, Çeliksoy ise serbest bırakıldı. Emrah Çeliksoy hakkında 'öldürmeye teşebbüs', A.F.Ö. hakkında ise 'yaralama' suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDE, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün olaya ilişkin davanın duruşması görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık A.F.Ö.'nün eski eşi Sümeyye M. tanık olarak dinlendi. Sümeyye M., eski eşi A.F.Ö. ile evlenmeden önce, nişan attıkları dönemde dertleşmek için, Emrah Çeliksoy ile birlikte alkol aldıklarını ve kaldıkları otelde Emrah Çeliksoy'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Sonrasında A.F.Ö. ile barışıp evlendiklerini, Çeliksoy'un evlendikten sonra da ara ara kendisine mesaj atmaya devam ettiğini, eşinin bu mesajlardan birini görmesi üzerine olayların yaşandığını öne sürdü. Sümeyye M., yaşanan süreç nedeniyle A.F.Ö. ile boşandıklarını ancak 2 çocuklarının bulunduğunu ve eski eşinin kendisine destek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

MAĞDUR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Duruşmada söz verilen Çeliksoy ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. A.F.Ö. ise olay nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti A.F.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜDÜ

Duruşma salonundan çıkan Sümeyye M., iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Sümeyye M., bu sırada adliye önünde bulunan Emrah Çeliksoy'a saldırıp, bıçakladı. Çeliksoy aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çeliksoy, hayatını kaybetti.

Olayın ardından Sümeyye M., polis tarafından gözaltına alındı. Sümeyye M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde mahkemede anlattığı cinsel saldırı iddialarını yinelediği, yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Emrah Çeliksoy'un cenazesi bugün Kartepe ilçesindeki Rahmiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çeliksoy, Rahmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Kocaeli, Cinayet, Güncel, Emrah, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Duruşma Çıkışı Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’yı aratmıyor Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

17:58
Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:03:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Duruşma Çıkışı Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.