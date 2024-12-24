Kocaeli'de Jeotermal Su ile Şifa Turizmi Geliştiriliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Jeotermal Su ile Şifa Turizmi Geliştiriliyor

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 930 metre derinlikte bulunan içilebilir termal su, bir otel ile imzalanan protokol ile turizme kazandırılıyor. Belediye Başkanı Özlü, suyun sağlık turizmine önemli katkılar sağlamasını bekliyor.

24.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:19
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930 metre derinlikten çıkan şifa turizme kazandırılıyor

"İçilebilir termal su, kokusu neredeyse yok denecek seviyede"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 930 metre derinlikte ve 57 derece sıcaklıkta çıkarılan jeotermal kaynak suyunun, bir otele aktarılması için protokol imzalandı. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, protokolün hem kente hem de çıkarılan suya değer katacağını belirterek, "Burada çıkan su çok enteresan ve çok faydalı. İçilebilir termal su. Kokusu neredeyse yok denecek kadar az, berrak. Durduğu zaman sararmayan, ciddi klinik faydaları olan bir su" dedi.

Başiskele Yeniköy Mahallesinde arama faaliyetleri yürüten Başiskele Belediyesi, 2017 yılında Yeniköy Deresi mevkisinde 930 metre derinlikte 57 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaştı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli'nin cazibe merkezi olan ilçesi Başiskele'de, her türlü hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen jeotermal su için 2021 yılında çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde, jeotermal suyun bulunduğu bölgeye yapılan tesisteki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başiskele Belediyesi ile ilçedeki bir otel arasında protokol imzalandı. Bu protokol ile yer altından 57 derece sıcaklıkta çıkarılan termal suyun, otele aktarılması sağlanacak.

"Mevcutta suyumuz vardı fakat istediğimiz verimi alamıyorduk"

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Yavaş, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 senedir otel bünyesinde termal su kullanıldığını ifade ederek, "Mevcutta suyumuz vardı fakat sudan gerekli, istediğimiz verimi alamıyorduk. Sayın Başkanımız Yasin Özlü'ye yaptığımız ziyaretlerde bunu kendisine ilettik. Kendisi, bu sorunun kolaylıkla çözülebileceğini, şuanda kendilerinin hali hazırda çıkarmış olduğu su olduğunu ve bu suyun otelde daha verimli olacağını söyledi. Bizde karşılıklı iş birliği içinde bu suyu otelimizde getirdik" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ise termal suyun sağlık turizme katkı vereceğini, hem Kocaeli'nin hem de Başiskele'nin marka değerine katkı vereceğini ifade ederek, "Burası Başiskele'ye yapılan ilk 5 yıldızlı otel. Burası bir termal otel olarak kuruldu. Termal kaynak ile ilişkilendirildi. O dönemde termal kaynak mesafe olarak buraya biraz uzak ve sıcaklığı olarak da bizim suyumuza göre nispeten azdı. Su otele geldiğinde biraz daha soğumuş oluyordu ve sudan istedikleri neticeyi alamıyorlardı. Termal su hissiyatı azalıyordu veya ısıtmak durumunda kalıp, ciddi enerji tüketimi oluyordu" diye konuştu.

"Geniş bir tesis olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2021 yılında günü termal suyun çıktığı bölgeye günü birlik tesis inşasına başladıklarını aktaran Özlü, "Büyük ve önemli bir proje. Buraya değer katacak bir proje. İnşallah yaz aylarına doğru proje bitmiş olacak. Şuan ince işlere geçildi. Tesisatlar ve kaba işleri yapıldı. 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis. İçinde havuzlar, hamamlar, spa ile sauna odaları, hipoterapi masaj merkezleri var. Geniş, kapsamlı bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

"Hem Başiskele hem de su değer kazanacak"

Termal suyun artık otelde de aktarılacağını söyleyen Başkan Özlü, "Çıkardığımız termal su, Kocaeli'de ilk kez bu otelde kullanılacak. Bir süre sonra inşallah bizim inşa ettiğimiz tesislerde de suyumuz kullanılacak. Suyu otele verdikten sonra hem Başiskele'nin, hem otelin, hem bu hizmet ve suyun değer kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İçilebilir termal su, kokusu neredeyse yok denecek seviyede"

Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan suyun kalitesine de değinerek, "Burada çıkan su çok enteresan ve çok faydalı. İçilebilir termal su. Kokusu neredeyse yok denecek seviyede, berrak. Durduğu zamanda sararmayan sudan bahsediyoruz. Çok ciddi klinik faydaları olan bir su. Birçok sudan daha faza özellikleri olan, değerli bir su" ifadelerini kullandı.

Kocaeli\'de Jeotermal Su ile Şifa Turizmi Geliştiriliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Jeotermal Su ile Şifa Turizmi Geliştiriliyor - Son Dakika

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