Kocaeli'de Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'de TEM yolu İzmit'te kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarpıp refüjdeki direğe vurdu.

18.09.2024 20:49
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KOCAELİ'de TEM yolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erkan Elmas (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Erkan Elmas yönetimindeki 34 BAD 833 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarptı. Sürücü kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkan Elmas'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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