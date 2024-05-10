Kocaeli'de kaybolan kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaybolan kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı

Kocaeli\'de kaybolan kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı. Polisin yürüttüğü çalışma sonucunda, kadının aile fertleri tarafından öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Kadının daha önce birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından ailesinin baskısı üzerine polise teslim edildiği ve daha sonra eşinin darbettiği iddiasıyla sığınma evine başvurduğu belirtildi. Sığınma evinden çıkan kadının, aile fertleri tarafından Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.

10.05.2024 14:49
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Y'nin (28) 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonla 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenildi.

Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtildi.

Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Kocaeli, Körfez, Çocuk, Van, Polisiye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaybolan kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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