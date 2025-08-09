Kocaeli'de Özgür Filistin Yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika
Kocaeli'de Özgür Filistin Yürüyüşü

Kocaeli\'de Özgür Filistin Yürüyüşü
09.08.2025 00:33
İsrail'in saldırılarına tepki olarak Kocaeli'de 'Özgür Filistin' yürüyüşü düzenlendi.

Kocaeli'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Özgür Filistin" yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başiskele İlçe Temsilciliği öncülüğünde, Taşburun İskelesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Başiskele'den Gazze'ye Direnişe Bin Selam" yazılı pankart açtı.

Daha sonra kalabalık ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Başiskele sahilindeki etkinlik alanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA İlçe Temsilcisi Muhammet Cihat Ermek, sadece bir yürüyüş için değil, bir duaya, direnişe ve dirilişe adım atmak için toplandıklarını kaydetti.

Gazze'de her geçen gün daha fazla insanın açlıkla, ölümle ve zulümle yüzleştiğini dile getiren Ermek, şöyle devam etti:

"Bizler burada susarsak, onlar orada daha da sessizleşecek... Aziz milletimiz, tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında durmayı bir şeref bilmiş, nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa oraya merhametini ve yardımını ulaştırmıştır. Bugün de milletimiz tek yumruk, yekvücut olarak muazzam bir birlik ve beraberlik içerisinde başta Gazze olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlumların yarasını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün burada yürüyoruz ama eğlenmek için değil… Biz, Gazze'de vurulan çocuklar için, Kudüs'te yıkılan mescitler için, Ramazan'da iftarsız kalan anneler için yürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz; 'Bir bebek uykusunda ölüyorsa, susmak suçtur. Bir millet yok sayılıyorsa, yürümemek ihanettir."

Ermek, İsrail'in zulmü bitene kadar, Filistin özgür olana kadar, Kudüs başkent olana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın da alanda toplanan herkesin mazlumun sesi olduğunu dile getirerek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Gazze'de yapılanlara şahit olduklarını, bu nedenle de herkesin bundan mesul olduğunu belirten Salın, "Bu mesuliyetimiz ne yaparsak yapalım üstümüzden kalmıyor. 'Kendimizi gerçekten salih bir niyetle sınava çekmeliyiz, yargılamalıyız' diye düşünüyorum. Gerçekten kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissedebiliyor muyuz? Gerçekten bir Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenebiliyor muyuz?" diye konuştu.

Yürüyüşe 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Milli wushucu Necmettin Erbakan Akyüz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Özgür Filistin Yürüyüşü - Son Dakika

00:10
