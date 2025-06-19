Kocaeli'nin Derince ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde komşu iki erkek arasında 'uygunsuz giyinme' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A., uygunsuz giyinip dolaştığını iddia ettiği M.Ç.'nin başına paspas sapıyla vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › 'Uygunsuz giyinme' tartışmasında komşusunu paspas sapıyla dövdü - Son Dakika
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