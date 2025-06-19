\'Uygunsuz giyinme\' tartışmasında komşusunu paspas sapıyla dövdü

Kocaeli'nin Derince ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde komşu iki erkek arasında 'uygunsuz giyinme' nedeniyle tartışma çıktı.

PASPAS SAPIYLA KOMŞUSUNU DÖVDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A., uygunsuz giyinip dolaştığını iddia ettiği M.Ç.'nin başına paspas sapıyla vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINDA

Gözaltına alınan B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.