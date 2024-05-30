Kocaeli'de Zabıta Memuru Futbol Maçının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Zabıta Memuru Futbol Maçının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Zabıta Memuru Futbol Maçının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir halı sahada futbol maçı sonrası soyunma odasında kalp krizi geçiren zabıta memuru Rıdvan Karadağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Karadağ'ın cenazesi, ailesi, yakınları ve birçok yetkili tarafından katılımın olduğu bir törenle toprağa verildi.

30.05.2024 16:39
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halı sahada futbol maçının ardından soyunma odasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren zabıta memuru toprağa verildi.

Yarımca'daki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan zabıta memuru Rıdvan Karadağ (48), karşılaşma sonrası soyunma odasına döndü.

Karadağ'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından yere yığılmış vaziyette bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Karadağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Karadağ'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karadağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Zabıta Memuru Futbol Maçının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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