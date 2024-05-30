Kocaeli\'de Zabıta Memuru Futbol Maçının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halı sahada futbol maçının ardından soyunma odasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren zabıta memuru toprağa verildi.

Yarımca'daki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan zabıta memuru Rıdvan Karadağ (48), karşılaşma sonrası soyunma odasına döndü.

Karadağ'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından yere yığılmış vaziyette bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Karadağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Karadağ'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karadağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.