Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Tamamlandı

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Tamamlandı

Kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı zirve, sanayi ve teknolojinin geleceğini tartıştı.

05.12.2024 18:46
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi" tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen zirvede, moderatörlüğünü Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in yaptığı, kadın girişimcilerin hikayelerini anlattığı "Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi" başlıklı son oturum gerçekleştirildi.

Programda kadın girişimciler Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı seramik-çömlek sanatçısı Çiğdem Eroğlu, mesleğine ilgisinin küçük yaşlardan başladığını söyledi.

Kendiyle aynı fikirde olan birkaç arkadaşıyla Sanat Atölyesi Derneğini kurduklarını anlatan Eroğlu, "Projelerimizi hayata geçirmek adına bir adım atmış olduk. Ülkemizde bununla ilgili eğitim veren üniversitelerimiz var ancak herkes rahatlıkla gidip eğitim alamıyor ya zamanı yeterli olmuyor ya maddi imkanı olmuyor veya yaştan dolayı problem yaşıyorlar. Sorularına yanıt bulabilecekleri bir sanat köyü kurabilmek adına derneği kurduk." diye konuştu.

Eroğlu, hayalini kurdukları yerin, geleneksel çömlek ve onun yanında diğer sanat dallarını içeren eğitim veren bir yer olduğunu kaydetti.

Kocaeli'de tarım yapan hemşire Necla Akyazı ise kırsala dönüş hikayelerini artırmak istediklerini, Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmalarının da amacının bu olduğunu söyledi.

Akyazı, yolun başında genç bir kooperatif olduklarına değinerek, "Çocuklar doğada büyüsünler, sağlıklı gıdaya herkes ulaşabilsin. Bu bizim için çok önemli. Aracısız üretim yapıyoruz, kırsaldaki insanların da yine sözleşmeli şekilde kime, neyi, ne kadar ve ne fiyatla üreteceklerini baştan bilerek üretmelerini istiyoruz. Böylelikle üreticilerin ellerinde ürünleri kalmamış oluyor. Kentteki o konforun kırsala da yayılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan da girişimciliğin değer yönetimi olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Özcan, birlik başkanlığı yapmasının gerçekleştirdiği en iyi iş olduğunu belirterek, sermaye sıkıntısı çeken kadınları bir araya getirip oluşturdukları staj kooperatifçiliğiyle üretimden pazarlamaya kadınlara verdikleri destekleri anlattı.

"Bilmezseniz başarısızlık kaçınılmaz"

Sanayi makineleri üretimiyle ihracat yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Serap Demirer de okul yıllarında farklı bir eğitim almasına rağmen ailesinin şirketinin başına geçtiğini söyledi.

Makine imalatı yaptıklarını aktaran Demirer, "İmalatı, pazarlamayı, hukuku, muhasebeyi iyi bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz başarısızlık kaçınılmaz. Yanınızda çalıştırdığınız arkadaşlarınızın da eğitimi çok önemli. Bizim vazgeçemediğimiz tek şey eğitim. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan bir işletme haline geldik. Zorluklardan geçtik." dedi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılış konuşması yaptığı zirvede gün boyu, milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alındı.

Üst düzey yöneticileri, teknoloji liderlerini, akademisyenleri ve girişimcileri buluşturan zirvede, Türkiye'nin teknoloji vizyonu ve hedeflerinin konuşuldu, sanayideki ve teknolojik gelişmeler masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika

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