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Kocaeli'nden Hatay'a Yeni Okul

Kocaeli\'nden Hatay\'a Yeni Okul

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzede çocuklar için 12 derslikli okul inşa ediyor.

28.12.2024 12:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine kazandıracağı 12 derslikli okulun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Temmuz 2024'te imzalanan protokol çerçevesinde maliyeti 77 milyon 892 bin lira olan okulun inşaatına 11 Ekim'de başlandı.

Maliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üstlenilen ve Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımına başlanan ve kaba inşaatında sona gelinen okulun çatı kapama çalışmaları ve iç sıva işleri devam ediyor.

Depremden etkilenen çocuklar için eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli role sahip olacak olan okul için platform öncülüğünde toplanan bağışlar projenin finansmanında kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, bu ve benzeri desteklerle depremde büyük hasar alan bölgenin yeniden yapılanma sürecinde eğitimdeki boşlukların hızla doldurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay'a okul projesi için yardım gecesi düzenleyen platform üyelerine, toplanan bağışların üstünü kendisinin tamamlayacağını bildirerek, okulun tüm maliyetlerini karşılayacağı sözünü vermişti.

En son düzenlenen yardım gecesinde toplanan 3 milyon 650 bin lirayla hak ediş tutarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

Büyükakın, yardım gecesinde toplanan bağışların haricinde hak edişten kalan 10 milyon 625 bin lira tutarın ödemesini de Bakanlığa yaptı.

Toplam proje maliyetinin kalan kısmı yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanmaya devam edilecek.

Okulda 48 metrekarelik 12 derslik olacak

Toplamda 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip olan okul projesi, zemin ve birinci kat olmak üzere 2 kat olarak yapılıyor.

Okul, 48 metrekarelik 12 derslik, anaokulu, fen ve müzik dersliği, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare, okul aile birliği ve zümre öğretmenler odasıyla 90 kişilik çok amaçlı salondan oluşuyor.

Okul bahçesinde güvenlik binası, tören alanı, 10 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi yapılması planlanan projede, elektrik tesisatı imalatları ve mekanik tesisat imalatları gerçekleştirilecek olup proje kapsamında çevre aydınlatması da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nden Hatay'a Yeni Okul - Son Dakika

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