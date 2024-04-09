Kocaeli ve Bolu'da Bayram Tatili Dönüşünde Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasaklandı - Son Dakika
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Kocaeli ve Bolu'da Bayram Tatili Dönüşünde Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasaklandı

Kocaeli ve Bolu\'da Bayram Tatili Dönüşünde Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasaklandı

Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Kocaeli ve Bolu'da kamyon, çekici ve tankerlerin seyir yapmalarına 1 gün süreyle izin verilmeyeceği açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için belirli noktalarda beklemelerin uygun olacağı belirtildi. Bolu Valiliği ise kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde belirli kara yollarını kullanmalarının 24 saat yasaklandığını duyurdu.

09.04.2024 20:19  Güncelleme: 20:35
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Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:

"D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı va İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri; D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu; Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri ve İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri; Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri."

Bolu

Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 kara yolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 kara yolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli ve Bolu'da Bayram Tatili Dönüşünde Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasaklandı - Son Dakika

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