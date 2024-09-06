Kuşçu\'da Geleneksel Balıkçılık Yarışması

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Kocasinan Belediyesi, Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenlenecek "Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması"nın hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu'yu bir cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz. Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması'nı gerçekleştireceğiz. Hafta sonunu doğal güzellikler içerisinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı, artık bir cazibe merkezi haline geldi."

Hacılar'da öğrencilere moral etkinliği

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin Hacılar'daki etkinlikleri kapsamında gençlerimiz ve çocuklarımız birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli zaman geçirdi. Voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, slot car, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol ve futbol dartı gibi aktivitelerle nitelikli zaman geçirdiler. Okulların 9 Eylül'de açılacak olması nedeniyle özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için moral etkinliği düzenledik."

Bolu Yüzme Kulübü, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sezon hazırlık kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Bolu Yüzme Kulübü, 20 kişilik ekibiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Bolu Yüzme Kulübü Antrenörü Emrah Çetin, antrenmanlarını sürdürdüklerini ve iyi bir tesisle karşılaştıklarını ifade etti.

Çetin, tekrar Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonalara, milli takımlara hazırlanıyoruz. Farklı yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarına giden sporcularımız var ama sezona yeni giriş yaptık. Bu bizim için sezon hazırlık kampı olacak. Sezon arasında tekrar kamp planlıyoruz. Eğer uygun şartları sağlayabilirsek tekrar buraya gelmek isteriz."