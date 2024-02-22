Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail\'in Gazze saldırılarını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek, 'Çocukları bombalarla katletmek çirkinliktir.' dedi. Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'çocuk katili' Herodes'e benzeterek, soykırıma karşı öfkelendiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talebinin veto edilmesini eleştiren Petro, BM'deki vetoların ya zulüm ve barbarlık getireceğini ya da insanlık medeniyetine sahip çıkacağını söyledi. Petro, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın İsrail'in saldırılarını Holokost'a benzettiği açıklamasına da destek verdi.

22.02.2024 19:23
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekerek, "Çocukları bombalarla katletmek çirkinliktir." dedi.

Petro, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "çocuk katili" Herodes'e benzeterek, "Soykırıma karşı öfkeliyim. Çocukları bombalarla katletmek çirkinliktir. Latin Amerika halkının büyük çoğunluğu Netanyahu'nun barbarlığına ve onun çağdaş Herodes'e dönüşmesine karşıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talebinin veto edilmesini eleştiren Petro, "Muazzam sayıda insan, Filistin halkının yok edilmesine karşı çıkıyor. BM'deki vetolar, ya zulüm ve barbarlık getirecek ya da insanlık medeniyetine sahip çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, dün yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Brezilya Devlet Başkanı Lula ile tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Gazze'de soykırım yaşanıyor ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil, alçakça öldürülüyor. Lula sadece gerçeği söylemiştir ve gerçek savunulmalıdır, yoksa barbarlık bizi ortadan kaldıracak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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